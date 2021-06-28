Мангистауский фермер держал в рабстве 59-летнего мужчину

Иллюстративное фото из открытых источников
Глава крестьянского хозяйства в Мангистау держал 59-летнего мужчину в рабстве с мая по июнь.
Полиция, как сообщает информационное агентство «NewTimes.kz», выявила факт трудовой эксплуатации во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик», которое прошло на минувшей неделе. Цель мероприятия – выявление и пресечение преступлений в сфере торговли людьми, сводничества и лишения свободы с целью эксплуатации.
В настоящий момент по данному факту проводится досудебное расследование.
Полиция, как сообщает информационное агентство «NewTimes.kz», выявила факт трудовой эксплуатации во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик», которое прошло на минувшей неделе. Цель мероприятия – выявление и пресечение преступлений в сфере торговли людьми, сводничества и лишения свободы с целью эксплуатации.
В настоящий момент по данному факту проводится досудебное расследование.
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