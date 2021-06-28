Из Актау возобновятся рейсы в Армению

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Регулярные авиаперелеты Актау–Ереван и Нур-Султан–Ереван разрешили возобновить с 16 июня. В МИИР РК сообщили, что рейсы будут проводить дважды в неделю по каждому направлению.



Решение о возобновлении рейсов приняла Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.



- С 25 июня авиакомпания «SCAT» осуществляет выполнение регулярных рейсов между городами Актау и Ереван на воздушном судне типа CRJ-200 с частотой 1 рейс в неделю (пятница) с поэтапным увеличением по мере улучшения эпидемиологической ситуации, - добавили в пресс-службе Министерства.



В МИИР РК заверили, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Полеты будут проводиться в соответствии с расписанием, опубликованным на сайте авиакомпании.