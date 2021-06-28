Мужчина пропал в Актау

Иллюстрация из открытых источников

В Актау пропал Ашиков Жалгас Айтжанович, 1975 года рождения.



Близкие сообщили, что мужчина вышел из дома шесть дней назад. Пропавший – высокий, худощавый мужчина с усами. Он был одет в футболку в черно-красную полоску и черное трико.



Всех, у кого есть информация о местонахождении Жалгаса Ашикова, просят позвонить по телефону: +7 (700) 524-15-06 (Света) или +7 (708) 736-05-07 (Болат).