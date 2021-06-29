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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:43

Просмотров: 274

В Актау прием документов в первый класс продлится до 1 августа

Прием документов в первый класс стартовал 1 апреля и продлится до 1 августа. Родителей будущих первоклашек просят не тянуть до последнего и заранее сдать все необходимые документы. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщила Клара Кулатаева, руководитель отдела дошкольного и среднего образования управления образования Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
В этом году, как сообщила Клара Кулатаева, родители могут подать заявление в бумажной форме в школу или посредством Egov.kz.

По ее данным, в этом году из 19 тысяч детей в возрасте 6–7 лет документы на прием подали 13 тысяч родителей.

- Прием документов осуществляется на основании приказа Министра образования и науки РК. В первые классы принимаются шестилетние дети и малыши, которым до декабря 2021 года исполняется шесть лет. Несмотря на то, что учебный год начинается с 1 сентября, определением ребенка в школу нужно заняться заранее. Родители имеют право выбрать любое образовательное учреждение (при наличии свободных мест). В этом году прием детей ведется по принципу «3+1», то есть три ребенка, которые проживают в том же микрорайоне, где находится школа, и один – из другого микрорайона (по желанию родителей). Уважаемые родители, напоминаем, что государственная услуга по приему документов в первые классы продлится до 1 августа. А 31 июля текущего года последний день прием документов. Если вы являетесь родителем первоклассника, просим незамедлительно сдать документы, - сказала Клара Кулатаева.

Клара Кулатаева отметила, что при приеме детей в первые классы не проводятся никаких конкурсов, экзаменов и собеседований, кроме поступления в лицеи и гимназии.

Необходимые документы при поступлении в первый класс:
1. Заявление от родителей;
2. Фотографии 3х4;
3. Справки о состоянии здоровья ребенка образца 065/У и 023/У.



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