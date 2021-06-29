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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:35

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В Мангистау 175 выпускников получат гранты акима области

В этом году из местного бюджета выделено 175 грантов акима области. Сформированная в апреле комиссия составила перечень специальностей, проанализировав запросы отраслевых ведомств. Это медицина, педагогика и сельское хозяйство. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщила Клара Кулатаева, руководитель отдела дошкольного и среднего образования управления образования Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По словам Клары Кулатаевой, в этом году, кроме гранта акима Мангистауской области, есть еще и республиканский грант.

- Прием документов для участия в республиканском грантовом конкурсе начнется с 13 по 20 июля. Итоги будут объявлены с 10 по 15 августа. Прием документов на получение образовательного гранта акима области начнется с 5 по 10 августа. Сформированная в апреле комиссия составила перечень специальностей, туда вошли медицина, педагогика и сельское хозяйство. Всю необходимую информацию по грантам также можно найти на сайте управления, - рассказала Клара Кулатаева.

По данным Клары Кулатаевой, пороговый балл ЕНТ для участия в конкурсе на соискание образовательных грантов по педагогическим специальностям повышен до 75. По направлению «Медицина» необходимо набрать не ниже 65 баллов. Не менее 60 баллов по специальностям «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария».

- Для поступления в национальные университеты - не менее 65 баллов, а в другие высшие учебные заведения - не менее 50 баллов. При этом учитывается, что количество баллов по каждому предмету должно быть не менее 5 , - отметила Клара Кулатаева.



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