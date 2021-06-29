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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:01

Просмотров: 1267

«Техника выходит из строя»: Жители села Саин Шапагатов написали обращение к акиму Мангистау с просьбой наладить электроснабжение

Жильцы нескольких домов на улицах Тумышева и Жакауова в селе Саин Шапагатов обратились к акиму Мангистауской области с просьбой наладить стабильное электроснабжение. По их словам, с 2016 года электричество подают по временной линии, которую создали за счет средств самих собственников домов.

Фото авторов обращения
С просьбой наладить стабильное электроснабжение обратились к акиму Мангистауской области жильцы нескольких домов с улиц Тумышева и Жакауова в селе Саина Шапагатова. Жильцы рассказали, что электричеством их дома обеспечивает временная линия, которую в 2016 году установили на средства собственников.

- Эта линия не обладает мощностью, достаточной для всех потребителей. При замерах напряжения в электросети показания не достигают положенных 220 вольт, происходит посадка напряжения до 156 вольт, вследствие чего пользоваться домашними бытовыми электроприборами не представляется возможным. Кондиционеры не включаются, дорогостоящее электрооборудование и бытовая техника периодически выходят из строя, не помогают даже промышленные стабилизаторы напряжения, - рассказала Галина, одна из авторов обращения.

«Техника выходит из строя»: Жители села Саин Шапагатов написали обращение к акиму Мангистау с просьбой наладить электроснабжение

Фото авторов обращения


По словам жильцов, они направляли коллективные обращения с просьбой обеспечить стабильное энергоснабжение, начиная с апреля 2018 года. Добиться каких-либо результатов за прошедшие три года не удалось.

- Из ответных писем нам известно следующее: в 2019 году Тупкараганский районный отдел строительства заказал разработку проектно-сметной документации (ПСД) для проведения линии электропередачи к нашим домам. Этот пакет ПСД прошёл экспертизу 10 июля прошлого года, и его направили заказчику. В сентябре из районного бюджета выделили 100 тысяч тенге на проведение открытого конкурса на строительство, генеральными подрядчиками стали товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Айком ЛТД» и ТОО «АБТМ», - рассказала Галина.

Она добавила, что в феврале в акимате сельского округа Саин Шапагатов состоялась очная встреча жильцов с акимом села Сайраном Кылышем, представителями генеральных подрядчиков и начальником отдела капитального строительства. Инициативной группе показали схемы разработанного проекта, а работы, по словам акима, должны были начаться с марта текущего года, однако на сегодняшний день строительство так и не началось.

По словам Галины, ТОО «Айком ЛТД» отказывается приступать к работам до тех пор, пока Тупкараганский районный отдел строительства не погасит финансовую задолженность по предыдущим работам, выполненным годом ранее, и пока не утвердят финансирование текущего проекта. На него, по словам акима Тупкараганского района Айбека Косуакова, из бюджета должны были быть выделены средства.

«Техника выходит из строя»: Жители села Саин Шапагатов написали обращение к акиму Мангистау с просьбой наладить электроснабжение

Фото авторов обращения


- Последнее на сегодняшний день обращение мы отправили 7 апреля на имя Сайрана Кылыша. В ответном письме, датированном 24 апреля, хотя по факту мы получили его 26 июня, аким села слово в слово копирует ответ своего предшественника на посту акима - Габидена Нуржаубая. Он в очередной раз сообщил нам, что генеральный подрядчик готов приступить к работам после начала финансирования, которое произойдет в течение года. Однако он не обозначил точные сроки, а поскольку нам обещают провести ЛЭП уже третий год подряд, такая перспектива нас абсолютно не устраивает. Мы исправно платим по счетам за электричество, но не получаем качественного энергоснабжения, несём убытки от выхода из строя бытовой техники, и в целом получаем моральный ущерб, - заключила Галина.

Жильцы попросили акима Мангистау лично рассмотреть коллективное обращение, чтобы все уполномоченные лица как можно скорее предприняли меры и обеспечили стабильное и качественное энергоснабжение.



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Комментарии ( 4 )

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Исатай (Посетители) Сегодня, 21:22
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Вы счастливчик! В Шыгысе-2 до 150 Вт падает.
 
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 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 21:12
Да к кому они обращаются? У нас разве есть акимы? Насколько я наблюдаю-у нас ни в городе,ни в области нет хозяина. Вы когда последний раз слышали что-нибудь от акимов или об акимах( обращенте и мольбы в их адрес не считаются)? В городе царит анархия,кто что хочет,тот то и делает(если в его руках есть хоть немножечко власти).
 
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Eduard666 (Посетители) Сегодня, 21:06
По ходу эта Галина не владеет информацией... ТОО "АБТМ" на улице Тумышева (а так же на многих других) проводило газ (газопроводы). И провело, и сдало заказчику. Сам лично в этом участвовал. Причем тут электроснабжение и эта организация? prostite
 
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Username (Посетители) Сегодня, 20:45
Дома сейчас 175 - 185v, как лето так начинается
 
 

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