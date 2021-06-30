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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:16

Просмотров: 441

Стандартам видеонаблюдения не соответствует ни одна школа в Мангистау

Министерство образования совместно с Министерством внутренних дел проверили казахстанские школы на наличие камер видеонаблюдения, турникетов, «тревожных кнопок» и других систем, обеспечивающих безопасность учащихся. В Мангистауской области стандартам видеонаблюдения не соответствует ни одна школа, сообщает новостной портал kursiv.kz.

Фото из архива Lada.kz
Как заявил на заседании правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, все школы в стране оснащены камерами видеонаблюдения, но только 55 процентов из них соответствовали требованиям.

Проблема в том, что имеются «слепые зоны», отсутствуют видеокамеры на входе, записи хранятся недолго, отсутствуют источники бесперебойного и резервного питания - при отсутствии света отключается вся система видеонаблюдения.

По словам Асхата Аймагамбетова, в Мангистауской области стандартам видеонаблюдения не соответствует ни одна школа. Аналогичная ситуация наблюдается в Шымкенте.

- Кроме того, не везде системы видеонаблюдения интегрированы с центрами оперативного управления. Сегодня к ним подключены только 1085 школ, то есть 14 процентов выведены напрямую в органы полиции, - отметил глава МВД Ерлан Тургумбаев.


По данным Министерства образования и науки (МОН) Республики Казахстан, в школах страны есть проблемы и с наличием «тревожных кнопок». Они имеются только в 648 школах (9,3 процента от общего числа). Превалирующее количество приходится на Нур-Султан и Алматы, там кнопки экстренного оповещения установлены во всех школах. В регионах количество заведений, установивших такие системы, не превышает 20 процентов.

- Турникетами обеспечено лишь четыре процента школ Казахстана, пять процентов оснащены системами контроля управления доступом (СКУД). Также недостаточно и количество организаций образования, имеющих специализированную охрану. Всего их 680, или 38 процентов от общего числа городских школ, - сообщили в МОН РК.


Премьер-министр Аскар Мамин поручил акиматам регионов до начала нового учебного года обеспечить организации образования системами видеонаблюдения с выходом на центр оперативного управления органов внутренних дел, специализированной охраной, турникетами и «тревожными кнопками».

Также Министерству образования совместно с заинтересованными госорганами поручили до 10 июля утвердить Дорожную карту по обеспечению безопасности детей в организациях образования.

В Казахстане насчитывается свыше 8,8 тысяч объектов образования, отнесённых к категории уязвимых в террористическом отношении. Их безопасность была взята под особый контроль после трагического случая в одной из школ Казани в этом году, где 11 мая вооруженный парень открыл стрельбу. Тогда погибли девять человек, в том числе семеро учеников, пострадали 23 человека.



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Комментарии ( 1 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 13:31
Интересно, как раньше обходились без этих систем? Надо еще собак по периметру и колючую проволоку. не удивлюсь -)))
 
 

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