Жители Актау пожаловались на нехватку бланков детских паспортов здоровья

Фото из архива Lada.kz

В редакцию Lada.kz обратилась женщина, чей ребёнок проходит медицинский осмотр в поликлинике №1. По её словам, она столкнулась с нехваткой паспортов здоровья.



- Медсестра сказала, что якобы паспортов нет в наличии. Пришлось по 40-градусной жаре с ребёнком идти в ближайший магазин канцтоваров. Позже знакомая сказала, что ей тоже отказали в выдаче паспорта, но она решила пожаловаться, и в итоге паспорт ей выдали бесплатно, - рассказала Айгуль.



C такой же ситуацией столкнулась и ещё одна жительница Актау Жанара.



- После приёма врача общей практики я столкнулась с дефицитом паспортов здоровья. Но, как мне кажется, дефицит создан искусственно, так как после моих замечаний паспорт появился. Однако сказали, что мне повезло, и мне достался последний экземпляр. В магазине такой паспорт стоит 200 тенге. Мне несложно его купить. Но почему я должна покупать, а кому-то он достается бесплатно?! - говорит жительница Актау.



В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что проблем с выдачей паспорта здоровья не было и нет. Кроме того, по данным ведомства, никто не имеет право заставлять покупать бланки паспорта.



- Все паспорта здоровья выдаются бесплатно. Ведётся ежедневный журнал, где все родители, получившие паспорт здоровья, расписываются. В случае, если кого-то заставляют купить, просим обратиться к руководству медицинского учреждения: на месте всегда сидит директор, заместитель директора, главная или старшая медсестра, заведующая, кроме того, на подобные проблемы всегда готовы отреагировать внутренний аудит, - сообщили в ведомстве.



По данным управления здравоохранения, официально с жалобами в ведомство никто не обращался. Однако, если подобный факт подтвердится, и действительно выяснится, что родителям необоснованно отказывают в выдачи паспортов, в отношении медработников будут приняты соответствующие меры.