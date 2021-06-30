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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:17

Просмотров: 363

Жители Актау пожаловались на нехватку бланков детских паспортов здоровья

Родители, чьи дети готовятся к поступлению в дошкольное учреждение, жалуются на то, что в Актауской городской поликлинике №1 им не выдают паспорта здоровья. В управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали, что дефицита нет и объяснили, куда можно пожаловаться на медиков.

Фото из архива Lada.kz
В редакцию Lada.kz обратилась женщина, чей ребёнок проходит медицинский осмотр в поликлинике №1. По её словам, она столкнулась с нехваткой паспортов здоровья.

- Медсестра сказала, что якобы паспортов нет в наличии. Пришлось по 40-градусной жаре с ребёнком идти в ближайший магазин канцтоваров. Позже знакомая сказала, что ей тоже отказали в выдаче паспорта, но она решила пожаловаться, и в итоге паспорт ей выдали бесплатно, - рассказала Айгуль.

C такой же ситуацией столкнулась и ещё одна жительница Актау Жанара.

- После приёма врача общей практики я столкнулась с дефицитом паспортов здоровья. Но, как мне кажется, дефицит создан искусственно, так как после моих замечаний паспорт появился. Однако сказали, что мне повезло, и мне достался последний экземпляр. В магазине такой паспорт стоит 200 тенге. Мне несложно его купить. Но почему я должна покупать, а кому-то он достается бесплатно?! - говорит жительница Актау.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что проблем с выдачей паспорта здоровья не было и нет. Кроме того, по данным ведомства, никто не имеет право заставлять покупать бланки паспорта.

- Все паспорта здоровья выдаются бесплатно. Ведётся ежедневный журнал, где все родители, получившие паспорт здоровья, расписываются. В случае, если кого-то заставляют купить, просим обратиться к руководству медицинского учреждения: на месте всегда сидит директор, заместитель директора, главная или старшая медсестра, заведующая, кроме того, на подобные проблемы всегда готовы отреагировать внутренний аудит, - сообщили в ведомстве.

По данным управления здравоохранения, официально с жалобами в ведомство никто не обращался. Однако, если подобный факт подтвердится, и действительно выяснится, что родителям необоснованно отказывают в выдачи паспортов, в отношении медработников будут приняты соответствующие меры.



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