Отец одной из спасённых девушек в море требует наказать виновных в Актау

- Я родился и вырос на берегу Каспия. Я знаю, что такое Каспий. Он никогда не прощает ошибок. Вот какая грубая ошибка произошла и сегодня: нет ни наблюдателя, ни спасателя. Доски продали — деньги в карман, и на этом всё. 10-ю минутами позже и всё могло закончится трагически. А кто им будет платить за моральный ущерб? Виновные должны понести наказание, - возмутился отец спасенной девушки.

По словам отца одной из спасённых девушек, компания, которая занимается арендой досок для для сапсёрфинга, должна была иметь метеосводку и запретить девушкам выход в море. При этом он отметил, что на месте не было ни спасателя, ни наблюдателя. Девушкам самим пришлось обращаться в службу спасения по номеру 112 и просить о помощи, когда их унесло в море.По его словам, он намерен обратиться с заявлением в управление полиции Актау.Напомним, сегодня утром, 30 июня, спасатели доставили на берег четырёх девушек.