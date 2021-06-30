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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:02

Просмотров: 4348

Отец одной из спасённых девушек в море требует наказать виновных в Актау

Катание на снапбордах могло обернуться трагедией, как говорит отец одной из спасённых девушек, если бы у них не оказалось при себе телефона, и они сами не позвонили бы в службу спасения.

Фото предоставили в ДЧС региона
По словам отца одной из спасённых девушек, компания, которая занимается арендой досок для для сапсёрфинга, должна была иметь метеосводку и запретить девушкам выход в море. При этом он отметил, что на месте не было ни спасателя, ни наблюдателя. Девушкам самим пришлось обращаться в службу спасения по номеру 112 и просить о помощи, когда их унесло в море.

- Я родился и вырос на берегу Каспия. Я знаю, что такое Каспий. Он никогда не прощает ошибок. Вот какая грубая ошибка произошла и сегодня: нет ни наблюдателя, ни спасателя. Доски продали — деньги в карман, и на этом всё. 10-ю минутами позже и всё могло закончится трагически. А кто им будет платить за моральный ущерб? Виновные должны понести наказание, - возмутился отец спасенной девушки.


По его словам, он намерен обратиться с заявлением в управление полиции Актау.

Напомним, сегодня утром, 30 июня, спасатели доставили на берег четырёх девушек.



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Комментарии ( 5 )

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  • babe
 Исатай (Посетители) Сегодня, 22:17
Как любят люди это выражение "моральный ущерб". Этакий сладкий звук халявных денег. Вот дескать пойду, напишу в суд и будет мне компенсация за моральный ущерб.
Ага! Прям всё и сразу.
В Гражданском кодексе РК есть понятие моральный вред. Это ст.951 ГК РК. И не так то просто доказать его наступление.
А люди любят у нас бросаться словами на ветер.
 
-1
  • axel070
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  • babe
 PUZIK (Посетители) Сегодня, 21:46
hapiness,
Двое осознали что сами не правы а один Решил выделиться. Тут в первую очередь он сам виноват что отпустил Дочку без сопровождения взрослого
 
-1
  • PUZIK
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  • chrome
  • axel070
 hapiness (Посетители) Сегодня, 21:30
Наверное каждый прочитает заголовок статьи два раза. "Отец одной из спасённых девушек в море требует наказать виновных в Актау"
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 19:40
Я с утра сегодня был на берегу и могу сказать как выросший тут же, что погода была не для морских прогулок. Проблема тут в неправильной оценке своих возможностей и незнании правил поведения на воде. Если ты вырос на море, то постарайся и детей своих научить этим простым правилам поведения.
 
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 PUZIK (Посетители) Сегодня, 19:30
В данной ситуации есть вина и Отца если как он говорит Родился на Берегу каспия то Какой человек в Здравом уме отправит в море трех Детей. Родители всегда в ответе За своих Детей и не надо искать кого то Крайнего а просто Поблагодарить спасателей за то что они Дали второй шанс на Жизнь трём Девчатам
 
 

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