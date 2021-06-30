«Красная» зона возвращается! Для предпринимателей ужесточат ограничения в Мангистау c 3 июля

- С 23 по 30 июня в области зарегистрировано 265 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущими неделями заболеваемость увеличилась на 23 процента. Государством был принят ряд мер по предотвращению распространения опасной болезни. В связи с этим призываю жителей не посещать места массового скопления людей и соблюдать все санитарные правила, - сказал Газиз Надуев.

По словам Газиза Надуева, с 3 июля объекты предпринимательства в регионе будут работать согласно мерам ограничения «красной» зоны. Такое решение было принято на заседании правительства.Напомним, за прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально диагностировали у 50 человек.Мангистауская область перешла в «жёлтую» зону из «зелёной» 23 июня.Ознакомиться с новым постановлением главного государственного санитарного врача Мангистауской области Газиза Надуева можно здесь