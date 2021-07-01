ГКП «АУЭС»: В Актау проводятся работы по повышению напряжения

Фото из архива Lada.kz

Работники «АУЭС» сообщают, что в настоящее время ведутся работы по повышению напряжения на трансформаторных подстанциях (ТП).



- На сегодняшний день максимальная нагрузка по городу составляет 140 Мвт/ч. Ранее этот показатель составлял 70-80 Мвт /ч. На 40 ТП провели работы по повышению напряжения, - сообщили в ГКП «АУЭС».



В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.