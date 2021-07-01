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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:34

Просмотров: 1469

ГКП «АУЭС»: В Актау проводятся работы по повышению напряжения

В редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей города на отключение электроэнергии. В ГКП «АУЭС» сообщили, что проводятся работы по повышению напряжения.

Фото из архива Lada.kz
Работники «АУЭС» сообщают, что в настоящее время ведутся работы по повышению напряжения на трансформаторных подстанциях (ТП).

- На сегодняшний день максимальная нагрузка по городу составляет 140 Мвт/ч. Ранее этот показатель составлял 70-80 Мвт /ч. На 40 ТП провели работы по повышению напряжения, - сообщили в ГКП «АУЭС».

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.



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Комментарии ( 2 )

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  • Сухов.
  • Василий Кравчук
 Suvorov30 (Посетители) Вчера, 21:33
Пусть осенью не забудут назад вернуть положение анцапф, а то в квартирной розетке придёт счастье в 260 Вольт
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Эшметова Светлана
  • Сухов.
  • Василий Кравчук
 Дизель (Посетители) Вчера, 21:13
Работники «АУЭС» сообщают, что в настоящее время ведутся работы по повышению напряжения на трансформаторных подстанциях (ТП).

Для того что бы повысить напряжение на выходе с ТП, для этого приезжают оперативные дежурные АУЭСа снимают нагрузку с 04 низкой стороны, отключают трансформатор ВНом с высокой стороны, заземляют и допускают бригаду подстанционников, и те в течении десятка минут переключают анцапники на трансформаторе на повышении напряжения.
Дальше с ново включается трансформаторы и собирается схема с подачей напряжения к потребителям в течении часа, но не на полдня когда люди задыхаются от жары, и холодильники растаяли.
НУ!, очень оперативные - грамотные работники сейчас работают в АУЭСе...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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