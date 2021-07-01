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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Вчера, 18:24

Просмотров: 3471

Антимонопольный комитет: Домофонные компании Актау незаконно взимают абонентскую плату

Ряд компаний по установке и обслуживанию домофонов в Актау устанавливали дополнительные требования и обязательства. Об этом сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области.

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В Антимонопольном комитете заявили, что некоторые городские компании по установке и обслуживанию домофонов получали избыточную прибыль, заключая договоры на обслуживание.

- Правоотношения между жильцами и домофонной компанией прекращаются после надлежащей установки и ввода в эксплуатацию оборудования. Если домофонная система ломается или выходит из строя, обслуживающая компания устраняет поломку и взимает плату за фактически оказанную услугу. Принцип установки и обслуживания домофонной системы не отличается от таких видов услуг, как установка бойлера для нагрева воды или кондиционера. Однако домофонные компании вводили потребителей в заблуждение и заключали договоры на обслуживание, устанавливая абонентскую плату, - сообщили в департаменте.

Как объяснили представители ведомства, эти компании не платят за потребление электроэнергии, а расходные материалы, такие как телефонная трубка и ключи, реализуются за отдельную плату. Должникам отключают систему и ограничивают им доступ к собственным домам, из-за чего пропадает смысл установки домофонных систем – обеспечение безопасности жилища, санитарного состояния и исключение доступа посторонних лиц. В связи с этим в Антимонопольном комитете пришли к выводу, что взимание абонентской платы этими компаниями неправомерно.

- При установке домофонов включаются все расходы, в том числе стоимость самой системы. Однако домофонные компании не передают оборудование на баланс жителям, которые являются его законными владельцами. Денежные средства абонентов расходуются на содержание офисов и штата, аренды автомобилей для работников, страхование персонала и личные цели. Антимонопольный орган внёс акт антимонопольного реагирования, подлежащий исполнению в течение 30 календарных дней. В противном случае в отношении данных домофонных компаний будет проведено расследование, по результатам которого последует конфискация монопольного дохода с наложением крупного штрафа, - добавили в ведомстве.



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Комментарии ( 6 )

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tolk (Посетители) Вчера, 23:03
А Альянс? Зачем бесполезная прокладка?
 
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  • Василий Кравчук
  • tolk
 DAD (Посетители) Вчера, 21:18
Требуем возврата денег, незаконно собираемых лет так 10 !!!
 
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  • TU-154
  • DAD
  • Василий Кравчук
  • tolk
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Вчера, 20:08
Где же Вы были раньше, ауууу? Комитет?
 
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  • TU-154
  • DAD
  • Василий Кравчук
  • tolk
 Нурекен (Посетители) Вчера, 19:38
Давно пора, действительно это должно быть одноразовый услуга, поставил домофон, и до свидания.
 
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  • montgomery
  • Нурекен
  • bake
  • alixah
  • n92
  • TU-154
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  • Василий Кравчук
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 12-й регион (Посетители) Вчера, 18:56
некоторые городские компании по установке и обслуживанию домофонов получали избыточную прибыль, заключая договоры на обслуживание.


CET (Center of Elite Technologies)---одна из таких компаний! Давно пора им дать по рогам! Мало того,что при заключении договора была озвучена одна сумма (примерно 350 тг.),так через год они подняли плату до 440 тг.,ссылаясь на то,что стоимость кабеля повысился.При чём тут кабель? Они его меняют каждый месяц что-ли? Устал с ними бодаться и расторгнул договор 3 месяца назад. А оказывается вообще не надо было платить?! Пусть тогда делают перерасчёт и возвращают деньги за 10 лет!.
 
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 None None (Посетители) Вчера, 18:44
Да не ужели проснулись.
 
 

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