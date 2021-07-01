Антимонопольный комитет: Домофонные компании Актау незаконно взимают абонентскую плату

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В Антимонопольном комитете заявили, что некоторые городские компании по установке и обслуживанию домофонов получали избыточную прибыль, заключая договоры на обслуживание.



- Правоотношения между жильцами и домофонной компанией прекращаются после надлежащей установки и ввода в эксплуатацию оборудования. Если домофонная система ломается или выходит из строя, обслуживающая компания устраняет поломку и взимает плату за фактически оказанную услугу. Принцип установки и обслуживания домофонной системы не отличается от таких видов услуг, как установка бойлера для нагрева воды или кондиционера. Однако домофонные компании вводили потребителей в заблуждение и заключали договоры на обслуживание, устанавливая абонентскую плату, - сообщили в департаменте.



Как объяснили представители ведомства, эти компании не платят за потребление электроэнергии, а расходные материалы, такие как телефонная трубка и ключи, реализуются за отдельную плату. Должникам отключают систему и ограничивают им доступ к собственным домам, из-за чего пропадает смысл установки домофонных систем – обеспечение безопасности жилища, санитарного состояния и исключение доступа посторонних лиц. В связи с этим в Антимонопольном комитете пришли к выводу, что взимание абонентской платы этими компаниями неправомерно.



- При установке домофонов включаются все расходы, в том числе стоимость самой системы. Однако домофонные компании не передают оборудование на баланс жителям, которые являются его законными владельцами. Денежные средства абонентов расходуются на содержание офисов и штата, аренды автомобилей для работников, страхование персонала и личные цели. Антимонопольный орган внёс акт антимонопольного реагирования, подлежащий исполнению в течение 30 календарных дней. В противном случае в отношении данных домофонных компаний будет проведено расследование, по результатам которого последует конфискация монопольного дохода с наложением крупного штрафа, - добавили в ведомстве.