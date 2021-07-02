Советы специалистов: Как избежать солнечного удара в мангистаускую 45-градусную жару

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По данным ведомства, в Актау, несмотря на сильную жару, которая временами достигает 43-45 градусов, люди практически не обращались с жалобами на солнечный удар.
- В жаркие солнечные дни нужно носить легкую одежду, которая не должна препятствовать испарению пота. Голову защищать легким, светлым головным убором или зонтом. Необходимо регулярно принимать прохладное (не холодное) питье. Не рекомендуется играть на открытом солнце в футбол, волейбол и другие подвижные игры, так как при активных движениях опасность получить солнечный удар возрастает, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Если же у человека появились такие симптомы, как повышение температуры тела, покраснение кожного покрова, учащение пульса и дыхания, головная боль, слабость, тошнота, рвота - это может быть признаком солнечного удара. Из-за солнечного удара человек может потерять сознание, поэтому важно вовремя обращаться за помощью к врачам.
- За июнь месяц 2021 года в приемный покой Мангистауской областной больницы всего обратились три человека. У одного была аллергическая кожная реакция на сильную жару. Ещё двое пожаловались с подозрением на солнечный удар. После оказания первой медицинской помощи пациенты были отпущены на амбулаторное лечение. К счастью, никого из обратившихся не стали госпитализировать. По городу Актау функционирует семь поликлиник, куда также с подобными жалобами никто не обращался, - сообщили в облздраве.
По прогнозам сайта gismeteo.kz, в Мангистау 40-градусная жара ожидается 3, 4, 5 июля, после чего температура воздуха опустится до 28 градусов тепла.
- В жаркие солнечные дни нужно носить легкую одежду, которая не должна препятствовать испарению пота. Голову защищать легким, светлым головным убором или зонтом. Необходимо регулярно принимать прохладное (не холодное) питье. Не рекомендуется играть на открытом солнце в футбол, волейбол и другие подвижные игры, так как при активных движениях опасность получить солнечный удар возрастает, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Если же у человека появились такие симптомы, как повышение температуры тела, покраснение кожного покрова, учащение пульса и дыхания, головная боль, слабость, тошнота, рвота - это может быть признаком солнечного удара. Из-за солнечного удара человек может потерять сознание, поэтому важно вовремя обращаться за помощью к врачам.
- За июнь месяц 2021 года в приемный покой Мангистауской областной больницы всего обратились три человека. У одного была аллергическая кожная реакция на сильную жару. Ещё двое пожаловались с подозрением на солнечный удар. После оказания первой медицинской помощи пациенты были отпущены на амбулаторное лечение. К счастью, никого из обратившихся не стали госпитализировать. По городу Актау функционирует семь поликлиник, куда также с подобными жалобами никто не обращался, - сообщили в облздраве.
По прогнозам сайта gismeteo.kz, в Мангистау 40-градусная жара ожидается 3, 4, 5 июля, после чего температура воздуха опустится до 28 градусов тепла.
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