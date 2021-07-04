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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 07:57

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На заметку родителям: Когда в Мангистау завершится прием в школы будущих первоклассников

Какие документы нужны для поступления в первый класс, рассказали в управлении образования Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Прием документов первоклассников начался с 1 апреля и продлится до 1 августа.

Как сообщили в управлении образования Мангистауской области, заявление можно подать через веб-портал egov.kz.

Для поступления в первый класс нужно предоставить следующие документы:

- заявление родителей (или лиц, их заменяющих);
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- документ о состоянии здоровья по форме 026-у-3;
- паспорт здоровья ребенка;
- документ о состоянии здоровья по форме 065/у;
- два фото размером 3х4.

- Заявление родителей рассматривается в течение одного рабочего дня. После 1 августа календарного года документы в первый класс не принимаются, - добавили в ведомстве.



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