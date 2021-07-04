На заметку родителям: Когда в Мангистау завершится прием в школы будущих первоклассников

Иллюстративное фото

Прием документов первоклассников начался с 1 апреля и продлится до 1 августа.



Как сообщили в управлении образования Мангистауской области, заявление можно подать через веб-портал egov.kz.



Для поступления в первый класс нужно предоставить следующие документы:



- заявление родителей (или лиц, их заменяющих);

- копию свидетельства о рождении ребенка;

- документ о состоянии здоровья по форме 026-у-3;

- паспорт здоровья ребенка;

- документ о состоянии здоровья по форме 065/у;

- два фото размером 3х4.



- Заявление родителей рассматривается в течение одного рабочего дня. После 1 августа календарного года документы в первый класс не принимаются, - добавили в ведомстве.