На заметку родителям: Когда в Мангистау завершится прием в школы будущих первоклассников

Иллюстративное фото
Прием документов первоклассников начался с 1 апреля и продлится до 1 августа.
Как сообщили в управлении образования Мангистауской области, заявление можно подать через веб-портал egov.kz.
Для поступления в первый класс нужно предоставить следующие документы:
- заявление родителей (или лиц, их заменяющих);
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- документ о состоянии здоровья по форме 026-у-3;
- паспорт здоровья ребенка;
- документ о состоянии здоровья по форме 065/у;
- два фото размером 3х4.
- Заявление родителей рассматривается в течение одного рабочего дня. После 1 августа календарного года документы в первый класс не принимаются, - добавили в ведомстве.
Как сообщили в управлении образования Мангистауской области, заявление можно подать через веб-портал egov.kz.
Для поступления в первый класс нужно предоставить следующие документы:
- заявление родителей (или лиц, их заменяющих);
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- документ о состоянии здоровья по форме 026-у-3;
- паспорт здоровья ребенка;
- документ о состоянии здоровья по форме 065/у;
- два фото размером 3х4.
- Заявление родителей рассматривается в течение одного рабочего дня. После 1 августа календарного года документы в первый класс не принимаются, - добавили в ведомстве.
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