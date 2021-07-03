На одной из заправок Актау цену на газ подняли до 75 тенге за литр

Житель Актау сегодня, 3 июля, запечатлел цену на газ за литр на одной из автогазозаправочных станций. Предприниматель ИП «Нурсултанов» поднял цену на голубое топливо до 75 тенге за литр.С бизнесменом переговорили представители городского акимата.- Предприниматель объяснил повышение стоимости тем, что на данной АГЗС реализуется СНГ, завезённый с Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Сотрудниками акимата города Актау проведены переговоры с предпринимателем. В итоге достигнута договорённость о снижении цены, - пояснили в пресс-службе главы города.