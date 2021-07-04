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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 1313

Один из ВУЗов в Актау лишился аккредитации

Три казахстанских ВУЗа в Нур-Султане, Алматы и Актау лишились аккредитаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта fincult.info
Три казахстанских ВУЗа теперь не вправе выдавать дипломы. У них отсутствует аккредитация образовательной деятельности. Речь идет о Центрально-Азиатском университете, Университете «Астана» и Актауском гуманитарно-техническом университете.

Причина – несоблюдение этими вузами аккредитационных стандартов качества обучения.

В связи с этим, независимый казахстанский центр аккредитации и независимое агентство аккредитации и рейтинга отозвали аккредитации у указанных вузов. Теперь эти вузы не могут выдавать документы о высшем образовании, равно как и принимать студентов.

Как отметила Гулзат Кобенова, председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН, Университет «Астана» и Актауский гуманитарно-технический университет и ранее имели проблемы с аккредитацией.

- С ними мы судимся уже больше года. В связи с выявленными нами нарушениями законодательства, сейчас предпринимаются меры для лишения у них генеральной лицензии. Осталась заключительная третья проверка. Отметим, что жалобы поступили от студентов, родителей и преподавателей этих вузов. Среди негативных отзывов – некачественные условия для обучения, нехватка преподавателей и научных руководителей, а также несвоевременная выдача диплома. Теперь для получения дипломов студенты могут перевестись в другие вузы. Для этого мы внесли изменения и дополнения в Типовые правила деятельности вузов. Абитуриенты не смогут поступить в эти вузы на грант, а выпускники – получить дипломы. Выходом для студентов в такой ситуации является только перевод в другие вузы. Кстати, контингент этих же вузов за это время существенно снизился: по информации в НОБД в Центрально-Азиатском университете – c 3 тысяч до практически тысячи, Университет «Астана» - с 1162 снижение произошло до 7, Актауский гуманитарно-технический университет – с 1207 студентов до 191, – сообщила Гулзат Кобенова.

Комитет обращает внимание выпускников и работодателей на то, что дипломы собственного образца имеют серии, номера и QR-код. Серии дипломов утверждаются МОН РК. Генерация номеров дипломов осуществляется посредством специального сервиса, с помощью которого вузы получают серии и порядковые нумерации, а также QR-код.

- Также призываем абитуриентов и родителей подходить со всей ответственностью к выбору вуза, изучив качество преподавания, имеющуюся инфраструктуру и подходы к обучению. Рекомендуем ориентироваться на официальный рейтинг вузов, который проводит НПП «Атамекен» по инициативе МОН РК. Рейтинг составлен с учетом оценки работодателей о содержании образовательных программ и востребованности выпускников казахстанских вузов. Ознакомиться с ним можно на сайтах МОН РК и НПП «Атамекен», - подытожили в Министерстве.



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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
 Дизель (Посетители) Сегодня, 13:56

- Также призываем абитуриентов и родителей подходить со всей ответственностью к выбору вуза, изучив качество преподавания, имеющуюся инфраструктуру и подходы к обучению.

Как например в местном "Есеновском ВУЗе"...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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