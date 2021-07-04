Заболеваемость COVID-19 растёт в Мангистау

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По состоянию на 4 июля у нас в регионе выявили 186 заболевших коронавирусом, также зафиксировано девять фактов выздоровления.
Лидером по числу заражений за сутки является Нур-Султан, там зафиксирован 791 заражённый. На втором месте Карагандинская область - 496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Алматы. Там коронавирус подтвердился у 391 человека.
С начала пандемии в области зарегистрировано 8525 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 6959 человек.
Напомним, Мангистауская область перешла из «жёлтой» в «красную» зону.
Лидером по числу заражений за сутки является Нур-Султан, там зафиксирован 791 заражённый. На втором месте Карагандинская область - 496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Алматы. Там коронавирус подтвердился у 391 человека.
С начала пандемии в области зарегистрировано 8525 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 6959 человек.
Напомним, Мангистауская область перешла из «жёлтой» в «красную» зону.