«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 04 Июля
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.99 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 1801

Заболеваемость COVID-19 растёт в Мангистау

За прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально диагностировали у 186 человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
По состоянию на 4 июля у нас в регионе выявили 186 заболевших коронавирусом, также зафиксировано девять фактов выздоровления.

Лидером по числу заражений за сутки является Нур-Султан, там зафиксирован 791 заражённый. На втором месте Карагандинская область - 496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Алматы. Там коронавирус подтвердился у 391 человека.

С начала пандемии в области зарегистрировано 8525 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 6959 человек.

Напомним, Мангистауская область перешла из «жёлтой» в «красную» зону.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Исатай (Посетители) Сегодня, 14:21
Око,
GOAT,
В чем я согласен с вами обоими в чем-то нет.
Я считаю, что вакцинация нужна, но только добровольно.
А про антитела скажу так.
Я переболел год назад. Болел активно два дня. Очень сильно болела голова, ломило кости и температура 38.7. Полная потеря сил. Температуру сбивал парацетамолом. А противовирусных ничего дома кроме ацикловира не было. Пил его. По две таблетки утром вечером. Через два дня встал и пошел по делам. Ещё пару дней было плохо, но потом прошло.
Через месяца два сдал на антитела.
LgG - 2 с чем-то. LgM - 10 с чем-то.
Мало, но есть. Но самое интересное, что сдал опять на антитела на прошлой неделе. Прошел год. Ровно год. А антитела остались в точно таком же количестве
Сдавал в разных лабораториях и в разных городах. Первых раз в Инвиво в Уральске, второй в Инвитро в Актау.
Как это понять? Антитела никуда не ушли. Их не стало не больше, не меньше.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
diger (Посетители) Сегодня, 14:11
GOAT,Красавчик, в точку, точнее нет. Вся эта информация общедоступна, для этого надо просто иметь желание её найти.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Дизель
  • Андpей
  • diger
  • tolk
 GOAT (Посетители) Сегодня, 13:55
master_kz,
Это заблуждение) Если человек переболел, то он по мимо антител имеет клеточную память и в случае попадания вируса, даже при отсутствии антител, срабатывает клеточная память.
Пик активности антител на 3 месяц, и они в течении 6-9 месяц уменьшаются за ненадобностью, но клеточная память сохраняется на всю жизнь!
Тот же Спутник не прошёл все виды испытаний, не говоря уже про казахстанскую вакцину. Так что все кто сейчас делает прививку на самом деле являются "подопытными кроликами". На вас тупо проводят эксперимент.
Ни один врач вам не даст гарантию безопасности и не гарантирует вам защиту от новых заражений.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • elek
  • jokerok
  • Дизель
 Око (Посетители) Сегодня, 13:10
jokerok,
Вы знаете, сейчас как активно начали все вакцинироваться, вопреки тому что врачи говорят что не обязательно сдавать на антитела, люди сдают и на LgG и на LgM. И уже несколько знакомых узнают что, оказывается, активно болеют. Наличие LgM показывает. Бессимптомники. И естественно, нужно ждать выздоровления, то есть исчезновения LgM прежде чем вакцинироваться. Так что, анализ для себя же сделать надо. Хотябы убедиться что не являешься заболевшим. Никому не нужно наше здоровье. Только сам человек должен заботиться о своём здоровье.

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Дизель
  • Око
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:07
Цитата: jokerok
Сам вакцинировался и заболел.

Смысл вакцин в таких случаях перенести это быстро и на ногах с наименьшим уроном здоровью и кошельку, получив в итоге после еще больше различных антител. Этого никто и не скрывает. И сам полный курс вакцинации длится 2 месяца от первого укола. До этого времени риск тоже сохраняется, но уж лучше чем ничего-)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • diger
  • elek
  • GOAT
  • tolk
 jokerok (Посетители) Сегодня, 12:35
Заболеваемость COVID-19 растёт в Мангистау

Это нормально если поликлиники делают положительные тесты ПЦР которые при проверке в частных лабораториях оказываются отрицательными. Сколько уже таких случаев когда люди исцелялись чудесным образом в частной лаборатории. И ни разу наоборот.

Сам вакцинировался и заболел. Не знаю как это связано, но жалею что сначала не сделал тест в частной лаборатории ПЦР и антитела.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • diger
  • Вован
  • tolk
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:24
Сначала по "просьбе" сан-врача заходим в красную зону и сразу voi-là кол-во заболевших растет, как бамбук... Как только "высшие силы" решат что хватит с нас "красных дней календаря" и будем мы в жёлто-зеленых зонах метаться. Так сразу кол-во заболевших на спад пойдет ah1n1
Всем мира и добра. Берегите себя

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика