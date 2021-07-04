Присяга гвардейцев прошла в онлайн-режиме в Актау

Ритуал присяги был проведён на плацу воинской части №6656 3 июля в онлайн-режиме с прямой трансляцией в Instagram.Ряды Национальной гвардии пополнились 170 военнослужащими, которые призывались на службу из Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей.В дальнейшем часть военнослужащих будет нести службу по охране общественного порядка и безопасности при патрулировании Актау, часть отправится на охрану местного исправительного учреждения.Как отметили в воинской части №6656, служба патрулей в настоящее время проходит с соблюдением дистанции и масочного режима.В праздничные дни служба будет проходить в усиленном режиме.