Работники «Скорой» выступили против вакцинации в Жанаозене: Комментарий управления здравоохранения

- Недостоверная информация влияет на психологическое состояние. На подстанции скорой и неотложной медицинской помощи Жанаозена привились чуть менее 30 процентов работников. Из 139 сотрудников данной подстанции только 45 получили вакцинацию и чувствуют себя хорошо, никаких жалоб не имеют. Отказ обусловлен и влиянием распространения дезинформации и слухов в социальных сетях и мессенджерах. Скорая остаётся на передовой в борьбе с COVID-19. Люди больные или с подозрением на ковидную инфекцию, в первую очередь, вызывают службу «103». Необходимо понимать, что, если работники не будут прививаться, то они могут нести угрозу обслуживающему населению или же, наоборот, заразиться сами. Сейчас то самое время, когда нужно ответственно подойти к вопросу вакцинации. Можно с лёгкостью заразить сотни людей. Последствия могут быть самыми печальными, как для населения, так и для самих работников, - рассказали в управлении здравоохранения.

Видео с отказавшимися от вакцинации медиками появилось вчера, 3 июля, на странице в Instagram паблика zhanaozen_online.Как сообщили в управлении здравоохранения, медицинские работники и водители Скорой помощи оказались на линии фронта борьбы не только с Covid-19 но и с дезинформацией.Руководство Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи продолжит индивидуальную разъяснительную работу с работниками.