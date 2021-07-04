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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 1133

Работники «Скорой» выступили против вакцинации в Жанаозене: Комментарий управления здравоохранения

Работники Скорой и неотложной помощи в Жанаозене записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Кадр видео
Видео с отказавшимися от вакцинации медиками появилось вчера, 3 июля, на странице в Instagram паблика zhanaozen_online.

Как сообщили в управлении здравоохранения, медицинские работники и водители Скорой помощи оказались на линии фронта борьбы не только с Covid-19 но и с дезинформацией.

- Недостоверная информация влияет на психологическое состояние. На подстанции скорой и неотложной медицинской помощи Жанаозена привились чуть менее 30 процентов работников. Из 139 сотрудников данной подстанции только 45 получили вакцинацию и чувствуют себя хорошо, никаких жалоб не имеют. Отказ обусловлен и влиянием распространения дезинформации и слухов в социальных сетях и мессенджерах. Скорая остаётся на передовой в борьбе с COVID-19. Люди больные или с подозрением на ковидную инфекцию, в первую очередь, вызывают службу «103». Необходимо понимать, что, если работники не будут прививаться, то они могут нести угрозу обслуживающему населению или же, наоборот, заразиться сами. Сейчас то самое время, когда нужно ответственно подойти к вопросу вакцинации. Можно с лёгкостью заразить сотни людей. Последствия могут быть самыми печальными, как для населения, так и для самих работников, - рассказали в управлении здравоохранения.


Руководство Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи продолжит индивидуальную разъяснительную работу с работниками.





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Комментарии ( 3 )

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Каспийский (Посетители) Сегодня, 18:28
касым, Казахстан правовое государство, если сделать вакцину обязательной, то нарушаются права и свобода, поэтому нас обязывают не законодательно, а постановлениями простых врачей. И Перед западом не стыдно, так как по закону добровольно, и народ обязали горепостановлениями.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • master_kz
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:51
Судя по всему работники скорой помощи больше верят сообщениям из соц/сетей

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 618965450
  • Daulet201999
  • diger
 касым (Посетители) Сегодня, 17:44
Не могу одно понять. Если действительно ковид представляет угрозу человечества, то почему не сделают обязательной вакцинацию. Если Минздрав считает вакцинацию добровольной так оставьте в покое граждан.
 
 

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