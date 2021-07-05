За ношение ножей наказали жителя Мангистау

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По материалам дела, местный житель на своём рабочем месте изготовил два металлических ножа. Он знал, что хранение и ношение холодного оружия незаконно, но продолжал брать их с собой в дорожной сумке.



При проверке на станции Мангистау инспекторы железнодорожного вокзала обнаружили у мужчины данные ножи.



В суде мужчину признали виновным по части 4 статьи 288 и части 1 статьи 287 Уголовного Кодекса РК. Ему назначено наказание в виде 120 часов общественных работ.



Приговор вступил в законную силу.