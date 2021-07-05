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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:01

Просмотров: 768

За ношение ножей наказали жителя Мангистау

Наличие ножей кустарного производства в дорожной сумке обернулось двумя уголовными статьями, сообщает пресс-служба Мунайлинского районного суда.

Фото из доступных источников
По материалам дела, местный житель на своём рабочем месте изготовил два металлических ножа. Он знал, что хранение и ношение холодного оружия незаконно, но продолжал брать их с собой в дорожной сумке.

При проверке на станции Мангистау инспекторы железнодорожного вокзала обнаружили у мужчины данные ножи.

В суде мужчину признали виновным по части 4 статьи 288 и части 1 статьи 287 Уголовного Кодекса РК. Ему назначено наказание в виде 120 часов общественных работ.

Приговор вступил в законную силу.



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