За ношение ножей наказали жителя Мангистау

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По материалам дела, местный житель на своём рабочем месте изготовил два металлических ножа. Он знал, что хранение и ношение холодного оружия незаконно, но продолжал брать их с собой в дорожной сумке.
При проверке на станции Мангистау инспекторы железнодорожного вокзала обнаружили у мужчины данные ножи.
В суде мужчину признали виновным по части 4 статьи 288 и части 1 статьи 287 Уголовного Кодекса РК. Ему назначено наказание в виде 120 часов общественных работ.
Приговор вступил в законную силу.
При проверке на станции Мангистау инспекторы железнодорожного вокзала обнаружили у мужчины данные ножи.
В суде мужчину признали виновным по части 4 статьи 288 и части 1 статьи 287 Уголовного Кодекса РК. Ему назначено наказание в виде 120 часов общественных работ.
Приговор вступил в законную силу.
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