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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 23:12

Просмотров: 736

Допуск закрыт: Полиция начала дежурить в районе 43 километра в Мангистау

Блюстители порядка не пропускают отдыхающих к морю по причине участившихся смертей на Каспии, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
Запрет на проезд действует у спуска на 43 километре. Полицейские проводят здесь разъяснительные беседы с отдыхающими, собравшимися искупаться на запрещённом месте.

Движение на самой автодороге не перекрыто.

- В настоящий момент рассматривается вопрос совместно со спасателями в дальнейшем перекрыть доступ на ежедневной основе или по праздникам и выходным, - сообщили в ведомстве.


Запрещённые для купания участки в Актау:

1) От гостиницы «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Мурата Оскинбаева в 5 микрорайоне (протяжённость 300 метров и ширина 20 метров);

2) Водоканал «Шора» (протяжённость 100 метров и ширина 20 метров).

Запрещённые для купания участки в Тупкараганском районе:

1) Прибрежные зоны на 43 километре трассы Актау-Форт-Шевченко (протяжённость 2000 метров и ширина 30 метров);

2) «Голубая бухта» на 64 километре (протяженность 900 метров и ширина 30 метров);

3) «Саура» на 86 километре (протяжённость 3200 метров и ширина 30 метров);

4) На 30 километре от Форт-Шевченко «Тамшалы» (протяжённость 3700 метров и ширина 30 метров);

5) На 20 километре от села Таучик «Сартас» (протяжённость 3000 метров и ширина 30 метров).



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Комментарии ( 2 )

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  • Papirosso
 chrome (Посетители) Сегодня, 00:04
А может полицейские, через газету расскажут в чем опасность купания в перечисленных местах? На счёт сливного канала понятно, из-за течения.
 
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  • Papirosso
 chrome (Посетители) Вчера, 23:34
Чет кто разъяснит, если за ширину переплыть, то там купаться можно что-ли?
 
 

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