Допуск закрыт: Полиция начала дежурить в районе 43 километра в Мангистау

- В настоящий момент рассматривается вопрос совместно со спасателями в дальнейшем перекрыть доступ на ежедневной основе или по праздникам и выходным, - сообщили в ведомстве.

Запрет на проезд действует у спуска на 43 километре. Полицейские проводят здесь разъяснительные беседы с отдыхающими, собравшимися искупаться на запрещённом месте.Движение на самой автодороге не перекрыто.Запрещённые для купания участки в Актау:1) От гостиницы «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Мурата Оскинбаева в 5 микрорайоне (протяжённость 300 метров и ширина 20 метров);2) Водоканал «Шора» (протяжённость 100 метров и ширина 20 метров).Запрещённые для купания участки в Тупкараганском районе:1) Прибрежные зоны на 43 километре трассы Актау-Форт-Шевченко (протяжённость 2000 метров и ширина 30 метров);2) «Голубая бухта» на 64 километре (протяженность 900 метров и ширина 30 метров);3) «Саура» на 86 километре (протяжённость 3200 метров и ширина 30 метров);4) На 30 километре от Форт-Шевченко «Тамшалы» (протяжённость 3700 метров и ширина 30 метров);5) На 20 километре от села Таучик «Сартас» (протяжённость 3000 метров и ширина 30 метров).