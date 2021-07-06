В Мангистау зарегистрировано еще 83 случая заражения коронавирусом

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По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1267 человек, из них 49 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано девять случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и два летальных исхода.
Лидером по числу заражений за сутки является Нур-Султан, там зафиксировано 710 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 490 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Алматы. Там коронавирус подтвердился у 277 человек.
Лидером по числу заражений за сутки является Нур-Султан, там зафиксировано 710 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 490 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Алматы. Там коронавирус подтвердился у 277 человек.
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