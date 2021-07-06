Закрытие пляжей в Актау пока не планируется

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«Солдатский» пляж, забитый людьми, сняли на видео вечером 4 июля, примерно в 21:00.
Руководитель департамента cанитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев прокомментировал столпотворение на пляжах региона.
- Вы же видите, какая сейчас климатическая ситуация! Уже был прецедент в республике, когда закрыли оборудованные пляжи. Люди пошли купаться в запрещенные места, и, к сожалению, там есть факты смертности. Поэтому сейчас, чтобы не повторять случившегося и не вызывать социальное напряжение, пока категоричное решение на приостановление их деятельности не принято. Представьте себе, если все сейчас там закрыть, что будет твориться в городе?, - резюмировал Газиз Надуев.
Он также отметил, что вопросом посещения пляжей занимается лично аким области. Городской администрации дано задание — обеспечить социальное дистанцирование.
Проверять места отдыха будут руководители местных исполнительных органов и мониторинговые группы.
Санврач еще раз убедительно просит отдыхающих соблюдать все меры безопасности.
Руководитель департамента cанитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев прокомментировал столпотворение на пляжах региона.
- Вы же видите, какая сейчас климатическая ситуация! Уже был прецедент в республике, когда закрыли оборудованные пляжи. Люди пошли купаться в запрещенные места, и, к сожалению, там есть факты смертности. Поэтому сейчас, чтобы не повторять случившегося и не вызывать социальное напряжение, пока категоричное решение на приостановление их деятельности не принято. Представьте себе, если все сейчас там закрыть, что будет твориться в городе?, - резюмировал Газиз Надуев.
Он также отметил, что вопросом посещения пляжей занимается лично аким области. Городской администрации дано задание — обеспечить социальное дистанцирование.
Проверять места отдыха будут руководители местных исполнительных органов и мониторинговые группы.
Санврач еще раз убедительно просит отдыхающих соблюдать все меры безопасности.
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