В Мангистау обещают начать продавать продукцию местной птицефабрики

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Два месяца назад в Тупкараганском районе Мангистауской области была запущена в эксплуатацию птицефабрика. Производством выведена первая партия бройлеров, а недавно началась работа по забою птицы. В скором времени в продажу поступит первая партия продукции из мяса птицы, которая будет представлена под брендом «Каспий кус».



- Птицефабрика ТОО «Актау Агро» - самое крупное и уникальное производство мясного направления в Мангистауской области. Его реализация позволит покрыть потребность региона в мясе птицы на 50 процентов. В год планируется производить порядка пяти тысяч тонн курятины. Учитывая, что Мангистауская область потребляет порядка 11,5 тысяч тонн мяса птицы в год, это позволит охватить почти половину рынка, - сообщает пресс-служба главы региона.



ТОО «Актау агро» работает в двух направлениях:

- производство мяса птицы;

- производство гранулированного комбикорма для птицы и скота.



Птицефабрика имеет четыре цеха:

- Инкубатор;

- Птичник на 30 тысяч кур

- Убойный цех мощностью две тысячи кур в час;

- Завод по производству комбикормов объемом 10 тысяч тонн в час.