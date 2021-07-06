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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:43

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В Мангистау обещают начать продавать продукцию местной птицефабрики

В скором времени в продажу поступит первая партия продукции из мяса птицы, которая будет представлена под брендом «Каспий кус». Найти ее можно будет на прилавках крупных магазинов области. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Два месяца назад в Тупкараганском районе Мангистауской области была запущена в эксплуатацию птицефабрика. Производством выведена первая партия бройлеров, а недавно началась работа по забою птицы. В скором времени в продажу поступит первая партия продукции из мяса птицы, которая будет представлена под брендом «Каспий кус».

- Птицефабрика ТОО «Актау Агро» - самое крупное и уникальное производство мясного направления в Мангистауской области. Его реализация позволит покрыть потребность региона в мясе птицы на 50 процентов. В год планируется производить порядка пяти тысяч тонн курятины. Учитывая, что Мангистауская область потребляет порядка 11,5 тысяч тонн мяса птицы в год, это позволит охватить почти половину рынка, - сообщает пресс-служба главы региона.

ТОО «Актау агро» работает в двух направлениях:
- производство мяса птицы;
- производство гранулированного комбикорма для птицы и скота.

Птицефабрика имеет четыре цеха:
- Инкубатор;
- Птичник на 30 тысяч кур
- Убойный цех мощностью две тысячи кур в час;
- Завод по производству комбикормов объемом 10 тысяч тонн в час.



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