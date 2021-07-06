В честь Дня столицы в Актау прошел необычный выездной концерт

Сегодня, 6 июля, в честь празднования Дня столицы в Актау состоялся выездной праздничный концерт «Жасай бер, Жайна Астанам».Жители Актау запечатлели на видео необычный концерт с участием местных артистов.Выездной концерт стартовал в 19:00 в 5 микрорайоне от Мангистауской областной филармонии им.М. Ускинбаева и проехал по всем центральным улицам города. Артисты филармонии исполнили для горожан известные музыкальные композиции.