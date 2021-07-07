Больше 100 заражений COVID-19 зарегистрировали в Мангистау

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По состоянию на 7 июля у нас в регионе выявили 104 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 38 фактов выздоровления.
Лидером по числу заражений за сутки является Нур-Султан, там зафиксировано 799 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 395 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Алматы. Там коронавирус подтвердился у 299 человек.
С начала пандемии в области зарегистрировано 8908 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 7052 человека.
Напомним, Мангистауская область перешла из «жёлтой» в «красную» зону.
Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области.
Лидером по числу заражений за сутки является Нур-Султан, там зафиксировано 799 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 395 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Алматы. Там коронавирус подтвердился у 299 человек.
С начала пандемии в области зарегистрировано 8908 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 7052 человека.
Напомним, Мангистауская область перешла из «жёлтой» в «красную» зону.
Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области.