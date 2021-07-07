«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 07 Июля
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.99 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:52

Просмотров: 1210

Больше 100 заражений COVID-19 зарегистрировали в Мангистау

За прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально диагностировали у 104 человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
По состоянию на 7 июля у нас в регионе выявили 104 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 38 фактов выздоровления.

Лидером по числу заражений за сутки является Нур-Султан, там зафиксировано 799 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 395 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Алматы. Там коронавирус подтвердился у 299 человек.

С начала пандемии в области зарегистрировано 8908 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 7052 человека.

Напомним, Мангистауская область перешла из «жёлтой» в «красную» зону.

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
GOAT (Посетители) Сегодня, 13:27
IsqAlex,
Кстати, я обратил внимание, как только народ палками погнали на прививку, так сразу количество заболевших взлетело. То же самое и в России.
Такое ощущение, что население не лечат, а пытаются уничтожить.

Цитата: elek
Так - "Основной путь распространения коронавируса – интернет"

Вирус политический это понятно, но то что ВОЗ не стал отделять больных короной и больных другими простудами это уже странно. Такое ощущение, что страху нагоняют. Чем больше заболевших - тем лучше бизнес идёт.

В то время когда нам по зомбоящику рассказывали, что в Нью-Йорке народ мрёт пачками и уже на улицах мобильные морги стоят, мой друг ходил в госпиталь и с удивлением обнаружил, что госпиталь пустой, больных нет. А его знакомую медсестру отправили домой в отпуск, за ненадобностью на работе.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • IsqAlex
  • OpOp
 Андpей (Посетители) Сегодня, 11:34
IsqAlex,
Извиняюсь, случайно минус поставил.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Имярек
 elek (Посетители) Сегодня, 11:24
Цитата: IsqAlex
Теперь вопрос!? К тем кто привился и ещё не подхватил, как вы думаете?

Так - "Основной путь распространения коронавируса – интернет"
и теряют нюх

Совсем распоясались!
 
-1
  • Андpей
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Карусель
  • GOAT
  • OpOp
 IsqAlex (Посетители) Сегодня, 11:19
Ну вот! Чего и следовало ожидать! Активисты прививок уходят домой с положительным ПЦР и теряют нюх. Теперь вопрос!? К тем кто привился и ещё не подхватил, как вы думаете? Сколько вы будете получать вакцину, от которой толку нет!? Из за которой людей не допускают до работы!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика