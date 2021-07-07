Электрики против вакцины в Жанаозене: Руководство компании никого не принуждает

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Энергетические службы, как сообщили в АО «МРЭК», напрямую взаимодействуют с населением.
Руководство предприятия хочет обеспечить своих сотрудников максимальной защитой от возможного инфицирования коронавирусом, а также предотвратить возможные тяжелые последствия.
В целях предупреждения распространения COVID-19 среди населения и во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 31 было принято решение о проведении вакцинации работников предприятия.
Вакцинация сотрудников проводится на добровольной основе. Решение о вакцинации каждый принимает самостоятельно.
Сотрудники, изъявившие желание получить прививку, предварительно проходят обследование. Лица, имеющие медицинские противопоказания, не подлежат вакцинации.
Руководство предприятия хочет обеспечить своих сотрудников максимальной защитой от возможного инфицирования коронавирусом, а также предотвратить возможные тяжелые последствия.
- В Мангистауской области по сей день сложная обстановка, регион вновь вошёл в «красную» зону, ежедневно отмечается рост числа заболевших коронавирусом, - комментирует компания.
В целях предупреждения распространения COVID-19 среди населения и во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 31 было принято решение о проведении вакцинации работников предприятия.
Вакцинация сотрудников проводится на добровольной основе. Решение о вакцинации каждый принимает самостоятельно.
Сотрудники, изъявившие желание получить прививку, предварительно проходят обследование. Лица, имеющие медицинские противопоказания, не подлежат вакцинации.
- С работниками проведена разъяснительная работа. От слаженной работы энергетиков зависит стабильная подача электроэнергии населению и предприятиям всего региона, - сообщили в АО «МРЭК».