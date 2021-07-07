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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 2082

Электрики против вакцины в Жанаозене: Руководство компании никого не принуждает

Рабочие предприятия АО «МРЭК» в Жанаозене выступили против вакцинации. В компании прокомментировали ситуацию.

Кадр видео
Энергетические службы, как сообщили в АО «МРЭК», напрямую взаимодействуют с населением.

Руководство предприятия хочет обеспечить своих сотрудников максимальной защитой от возможного инфицирования коронавирусом, а также предотвратить возможные тяжелые последствия.

- В Мангистауской области по сей день сложная обстановка, регион вновь вошёл в «красную» зону, ежедневно отмечается рост числа заболевших коронавирусом, - комментирует компания.


В целях предупреждения распространения COVID-19 среди населения и во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 31 было принято решение о проведении вакцинации работников предприятия.

Вакцинация сотрудников проводится на добровольной основе. Решение о вакцинации каждый принимает самостоятельно.

Сотрудники, изъявившие желание получить прививку, предварительно проходят обследование. Лица, имеющие медицинские противопоказания, не подлежат вакцинации.

- С работниками проведена разъяснительная работа. От слаженной работы энергетиков зависит стабильная подача электроэнергии населению и предприятиям всего региона, - сообщили в АО «МРЭК».





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Комментарии ( 5 )

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111753576 (Посетители) Сегодня, 18:22
Ohotnik,
Я переболел,но тест показал отрицательный результат,хотя 16 дней температура , ну и все сопутствующие признаки,делали снимок лёгких,там чисто. Врач с поликлиники отправил домой лечиться,это было в июне 2020 года,в самый разгар. Полагаю справку дают тем,у кого был положительный тест на вирусняк? Граница мне сейчас не нужна.
 
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  • Око
  • 111753576
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:56
Цитата: diger
У меня один вопрос, почему не затрагивается, не поднимается, вопрос с теми, кто уже переболел, и имеет нормальный естественный иммунитет

Почему не затрагивается? Я переболел. Пошел в поликлинику, взял справку, она является основанием не делать вакцинацию. В постановлении гл. санврача это есть.
Другое дело, что при пересечении границы требуют все равно тест ПЦР, а это абсурд
 
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elek (Посетители) Сегодня, 16:33
Руководство предприятия хочет обеспечить своих сотрудников максимальной защитой

Руководство показало пример-привилось? Или у всех мед.отводы?
 
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  • cnnc
  • 618965450
 diger (Посетители) Сегодня, 15:38
У руководства предприятий только одно желание, это выполнить указание вышестоящего руководства любым путём, лишь бы уседеть в креслах,а до здоровья людей, им нет никакого дела,что там, и какие последствия потом могут возникнуть, они только руками разведут. Скажут, вы же сами, добровольно согласились на прививку. У меня один вопрос, почему не затрагивается, не поднимается, вопрос с теми, кто уже переболел, и имеет нормальный естественный иммунитет, который в 1000 раз лучше, чем любая не прошедшая всех испытаний вакцина. Которая ко всему, ничего и никому не гарантирует. К сведению, даже первоначальная защита, у переболевших, сохраняется до 30 месяцев!!! Дальше включается память клетки...
 
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  • Око
  • Альфарий
  • master_kz
  • Xoxma80
  • tata
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 14:52
Жаль,с хорошими электриками и так сейчас проблема.
Нам будет Вас не хватать!
 
 

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