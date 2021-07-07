Электрики против вакцины в Жанаозене: Руководство компании никого не принуждает

- В Мангистауской области по сей день сложная обстановка, регион вновь вошёл в «красную» зону, ежедневно отмечается рост числа заболевших коронавирусом, - комментирует компания.

- С работниками проведена разъяснительная работа. От слаженной работы энергетиков зависит стабильная подача электроэнергии населению и предприятиям всего региона, - сообщили в АО «МРЭК».

Энергетические службы, как сообщили в АО «МРЭК», напрямую взаимодействуют с населением.Руководство предприятия хочет обеспечить своих сотрудников максимальной защитой от возможного инфицирования коронавирусом, а также предотвратить возможные тяжелые последствия.В целях предупреждения распространения COVID-19 среди населения и во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 31 было принято решение о проведении вакцинации работников предприятия.Вакцинация сотрудников проводится на добровольной основе. Решение о вакцинации каждый принимает самостоятельно.Сотрудники, изъявившие желание получить прививку, предварительно проходят обследование. Лица, имеющие медицинские противопоказания, не подлежат вакцинации.