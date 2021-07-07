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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 574

Вылезли из окон: Штраф ждёт нарушителей в Мангистау

Нарушители, которые сами запечатлели себя на видео на трассе Бейнеу-Сайотёс, были оштрафованы. В пресс-службе департамента полиции прокомментировали видеозапись.

Кадр видео
Видеоролик с нарушителями правил дорожного движения появился в сети 6 июля.

Полиция установила личности всех участников дорожного «веселья».

В отношении каждого водителя были составлены административные протоколы.

Так, на водителя Daewoo Nexia оформили протокол по части 1 статьи 606 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки) и части 3 статьи 593 Кодекса об административных правонарушениях РК (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности. При этом нарушение совершено повторно в течение года после наложения штрафа). Наказание предусматривает 20 месячных расчётных показателей, то есть 58 340 тенге.

На второго участника беспредельной езды был составлен протокол по части 1 статьи 606 (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки) и части 2 статьи 593 Кодекса об административных правонарушениях РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности). Штраф за данные нарушения составит 15 МРП — 43 755 тенге.

Водителю Lada Vesta предстоит выплатить штраф в размере пяти МРП (14 585 тенге) согласно части 2 статьи 593 Кодекса об административных правонарушениях РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности)

Замыкающему беспредельную четвёрку водителю Opel Vectra выписали протокол по части 2 статьи 230 (Незаключение договора обязательного страхования и части 2 статьи 593 Кодекса об административных правонарушениях РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности). Штраф выходит на 15 МРП - 43 755 тенге.

Все автомобили были водворены на штрафную стоянку.




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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:35
Макаки! Давно их было не слыхать....
 
 

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