Вылезли из окон: Штраф ждёт нарушителей в Мангистау

Видеоролик с нарушителями правил дорожного движения появился в сети 6 июля.Полиция установила личности всех участников дорожного «веселья».В отношении каждого водителя были составлены административные протоколы.Так, на водителя Daewoo Nexia оформили протокол по части 1 статьи 606 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки) и части 3 статьи 593 Кодекса об административных правонарушениях РК (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности. При этом нарушение совершено повторно в течение года после наложения штрафа). Наказание предусматривает 20 месячных расчётных показателей, то есть 58 340 тенге.На второго участника беспредельной езды был составлен протокол по части 1 статьи 606 (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки) и части 2 статьи 593 Кодекса об административных правонарушениях РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности). Штраф за данные нарушения составит 15 МРП — 43 755 тенге.Водителю Lada Vesta предстоит выплатить штраф в размере пяти МРП (14 585 тенге) согласно части 2 статьи 593 Кодекса об административных правонарушениях РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности)Замыкающему беспредельную четвёрку водителю Opel Vectra выписали протокол по части 2 статьи 230 (Незаключение договора обязательного страхования и части 2 статьи 593 Кодекса об административных правонарушениях РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности). Штраф выходит на 15 МРП - 43 755 тенге.Все автомобили были водворены на штрафную стоянку.