Вынесено на рассмотрение маслихата: Список запрещенных для купания мест в Мангистау может пополниться

Заместитель начальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Абдикадыров

- В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РК стражи порядка имеют право привлекать к ответственности граждан, если они допускают купание в запрещённых местах. В том случае, если отдыхающие купаются на не оборудованных или не отведённых для этого местах, мера ответственности не предусмотрена, - сообщил заместитель начальника ДЧС региона.

- На озеро были направлены сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля.Специалисты заявили, что вода здесь очень ядовитая, в ней присутствуют химические элементы почти из всей таблицы Менделеева. В самой почве у водоёма вредных для жизни веществ не зафиксировано, - сообщил Бекболат Абдикадыров.

Систематическая гибель людей на Каспии в большинстве случаев, по словам Бекболата Абдикадырова, происходит именно в запрещённых для купания местах. В решении областного маслихата обозначено семь таких участков в Актау и в Тупкараганском районе.В настоящее время на рассмотрение маслихата внесено ещё три участка, запрещённых для купания в Каракиянском районе, а именно от мыса Токмак до баз отдыха «Кендерли» длиной в три километра, от мыса Жылантау до мыса Токмак длиной в три километра и от старого пирса, расположенного в трёх километрах от посёлка Курык до ТОО «Ерсай», длиной в 3,5 километра.Ежегодно на участке от старого пирса до ТОО «Ерсай» гибнут дети. Было принято решение указать данный участок, как запрещённый и опасный для купания, ввиду того, что здесь происходит много водоворотов и каменистое побережье.Также на рассмотрении находятся два участка близ карьеров урановых родников, в 25 километрах от Актау в Мунайлинском районе.Как говорит Бекболат Абдикадыров, водоём полюбился отдыхающим тем, что после обильных осадков там скапливается прозрачная вода, и складывается ощущение, что находишься в Боровом или в Чарынском каньоне. Многие стали использовать это место для проведения выходных.О вступлении нововведений в юридическую силу будет сообщено позже.1) От гостиницы «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Мурата Оскинбаева в 5 микрорайоне (протяжённость 300 метров и ширина 20 метров).2) Водоканал «Шора» (протяжённость 100 метров и ширина 20 метров).1) Прибрежные зоны на 43-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко (протяжённость 2000 метров и ширина 30 метров).2) «Голубая бухта» на 64-м километре (протяженность 900 метров и ширина 30 метров).3) «Саура» на 86-м километре (протяжённость 3200 метров и ширина 30 метров.4) На 30-м километре от Форт-Шевченко «Тамшалы» (протяжённость 3700 метров и ширина 30 метров).5) На 20-м километре от села Таучик «Сартас» (протяжённость 3000 метров и ширина 30 метров).