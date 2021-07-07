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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:37

Просмотров: 1287

Вынесено на рассмотрение маслихата: Список запрещенных для купания мест в Мангистау может пополниться

Штраф за купание в запрещенных местах, возможно, спасёт жизни многих, считает заместитель начальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Абдикадыров. Список запрещенных для купания мест могут пополнить еще пять участков.

Фото из доступных источников
Систематическая гибель людей на Каспии в большинстве случаев, по словам Бекболата Абдикадырова, происходит именно в запрещённых для купания местах. В решении областного маслихата обозначено семь таких участков в Актау и в Тупкараганском районе.

Вынесено на рассмотрение маслихата: Список запрещенных для купания мест в Мангистау может пополниться

Заместитель начальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Абдикадыров


- В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РК стражи порядка имеют право привлекать к ответственности граждан, если они допускают купание в запрещённых местах. В том случае, если отдыхающие купаются на не оборудованных или не отведённых для этого местах, мера ответственности не предусмотрена, - сообщил заместитель начальника ДЧС региона.


В настоящее время на рассмотрение маслихата внесено ещё три участка, запрещённых для купания в Каракиянском районе, а именно от мыса Токмак до баз отдыха «Кендерли» длиной в три километра, от мыса Жылантау до мыса Токмак длиной в три километра и от старого пирса, расположенного в трёх километрах от посёлка Курык до ТОО «Ерсай», длиной в 3,5 километра.

Ежегодно на участке от старого пирса до ТОО «Ерсай» гибнут дети. Было принято решение указать данный участок, как запрещённый и опасный для купания, ввиду того, что здесь происходит много водоворотов и каменистое побережье.

Также на рассмотрении находятся два участка близ карьеров урановых родников, в 25 километрах от Актау в Мунайлинском районе.

Как говорит Бекболат Абдикадыров, водоём полюбился отдыхающим тем, что после обильных осадков там скапливается прозрачная вода, и складывается ощущение, что находишься в Боровом или в Чарынском каньоне. Многие стали использовать это место для проведения выходных.

- На озеро были направлены сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля.Специалисты заявили, что вода здесь очень ядовитая, в ней присутствуют химические элементы почти из всей таблицы Менделеева. В самой почве у водоёма вредных для жизни веществ не зафиксировано, - сообщил Бекболат Абдикадыров.


О вступлении нововведений в юридическую силу будет сообщено позже.

Напоминаем, в настоящее время запрещённые для купания участки в Актау:

1) От гостиницы «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Мурата Оскинбаева в 5 микрорайоне (протяжённость 300 метров и ширина 20 метров).

2) Водоканал «Шора» (протяжённость 100 метров и ширина 20 метров).

Запрещённые для купания участки в Тупкараганском районе:

1) Прибрежные зоны на 43-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко (протяжённость 2000 метров и ширина 30 метров).

2) «Голубая бухта» на 64-м километре (протяженность 900 метров и ширина 30 метров).

3) «Саура» на 86-м километре (протяжённость 3200 метров и ширина 30 метров.

4) На 30-м километре от Форт-Шевченко «Тамшалы» (протяжённость 3700 метров и ширина 30 метров).

5) На 20-м километре от села Таучик «Сартас» (протяжённость 3000 метров и ширина 30 метров).



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Комментарии ( 8 )

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  • malovdmitriy
 DAD (Посетители) Сегодня, 21:45
Что за ахинею вы несёте?! Городские пляжи где, те, которые огорожены забором или участки, на которых металлоконструкции и остатки пирсов десятки лет присутствуют?! Наведите порядок, обустройте за счёт бюджета! А народ купался, купается и будет купаться там, где ему комфортно! Распродали всю землю и выдумывает тут небылицы!
 
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 fitter (Посетители) Сегодня, 21:40
Достаточно глянуть на карту рыбопромысла, и все будет понятно. Нечего простому люду находится в местах где ловят типа "частиковую рыбу"
 
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 slavik (Посетители) Сегодня, 21:29
Все на RIXOS там можно всё... кому не понятно?
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 21:24
tolk,Всё побережье так огораживают,а запреты лоббируют владельцы участков, через своих людей в акимате и ЧС. Ну зачем им там "дикари" с города,только организованные колоны за мзду.
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 21:15
Слыште, запрещалкины недоделаные!!!
Поразвелось дармоедов! Сидят выдумывают запреты!

На дорогах гибнут люди, вы че дороги не запрещаете?! Сколько людей в авариях в день погибает? Ну-ка! Меньше чем в море? Да щаз!
Самолеты падают с людьми, какого черта не запретили ещё летать?! А!?

Таким надо запретить трусы снимать, чтоб не плодили себе подобных шибко "умных"! angry

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 20:57
Идите вы козе в трещину, где хочу там и буду загорать и купаться, ибо не имею привычки употреблять спиртные напитки на морях...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 20:07
Если вас так волнуют жизни людей , то оборудуйте эти места для купания(как вы выражаетесь). Запрещать легко ,для этого свой зад от кресла поднимать не надо.
Или же складывается впечатление что эти земли распродали втихую и не хотят лишних глаз.

Я против запрещённых мест для купания! Верните народу море!
Стометровка водоохранной полосы нигде не соблюдается! Всюду ,на живописных местах,появляются строения и заборы,ограничивающие доступ к морю. Побережье распродаётся! Вот этот вопрос надо маслихату поднимать!
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 19:44
Ещё один синьор-помидор
Такой молодой а уже такой глупый

Набрался бы духу, раз уж погоны нацепил, и таким же бравым голосом потребовал бы от Каспиан Ривьеры облагородить ближайшие к ней пляжи и установить там спасательные посты

А то тоже мне герой, сидя в кабинете запрещалкина включать
 
 

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