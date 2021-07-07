В Мангистауской области почти в три раза выросла заболеваемость COVID-19

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Заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения COVID-19 на территории Казахстана прошло под председательством заместителя Премьер-Министра страны Ералы Тугжанова сегодня, 7 июля.



Министр здравоохранения Алексей Цой доложил, что в связи с ростом распространения COVID-19 все регионы приняли усиленные ограничительные меры.



За последние две недели отмечается увеличение заболеваемости COVID-19 в Мангистауской области в 2,7 раза, в Актюбинской области - в 2,1 раза.



Вице-премьер отметил, что в рост заболеваемости в данных регионах напрямую зависит от низких темпов иммунизации населения. Так, в Мангистауской области привито всего 19,7 процента населения от подлежащего контингента, в Актюбинской области – 31,4 процента, в Западно-Казахстанской области – 31,6 процента.



Председателем МВК было поручено усилить работу по информированности населения о пользе вакцинации.



Также было отмечено о недостаточно активной работе мониторинговых групп по контролю соблюдения карантинного режима, особенно в Алматинской, Мангистауской и Актюбинской областях.



В завершении заместитель Премьер-Министра отметил необходимость увеличения охвата вакцинации населения.