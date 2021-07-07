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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:54

Просмотров: 340

В Мангистауской области почти в три раза выросла заболеваемость COVID-19

Темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе напрямую зависят от низких темпов иммунизации населения, заявил заместитель Премьер-Министра страны Ералы Тугжанов.

Фото из доступных источников
Заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения COVID-19 на территории Казахстана прошло под председательством заместителя Премьер-Министра страны Ералы Тугжанова сегодня, 7 июля.

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил, что в связи с ростом распространения COVID-19 все регионы приняли усиленные ограничительные меры.

За последние две недели отмечается увеличение заболеваемости COVID-19 в Мангистауской области в 2,7 раза, в Актюбинской области - в 2,1 раза.

Вице-премьер отметил, что в рост заболеваемости в данных регионах напрямую зависит от низких темпов иммунизации населения. Так, в Мангистауской области привито всего 19,7 процента населения от подлежащего контингента, в Актюбинской области – 31,4 процента, в Западно-Казахстанской области – 31,6 процента.

Председателем МВК было поручено усилить работу по информированности населения о пользе вакцинации.

Также было отмечено о недостаточно активной работе мониторинговых групп по контролю соблюдения карантинного режима, особенно в Алматинской, Мангистауской и Актюбинской областях.

В завершении заместитель Премьер-Министра отметил необходимость увеличения охвата вакцинации населения.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • babe
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  • malovdmitriy
  • 618965450
 diger (Посетители) Сегодня, 21:39
В Европе, на 22 мая 2021 года, от последствий введения четырёх разных вакцин, разрешённых для использования на территории Евросоюза, скончалось 12184 человек.
 
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 Username (Посетители) Сегодня, 21:22
А где статистика какой % заболел из за вакцины? Или всех в одну кучу?
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 21:12
"Мангистауской области привито всего 19,7 процента населения от подлежащего контингента" главное статистика... Может пора определять, сколько переболело, проводя соответствующие тесты и анализы ? А не тупо принуждать.
 
 

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