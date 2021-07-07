«Битву» акимов Актау и Усть-Каменогорска устроили в Сети

Фото с Instagram-аккаунта «ProTenge»

За июньский «Кубок за бессмысленные траты денег налогоплательщиков» сражаются аким Актау Нурдаулет Килыбай и аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.



В Актау, как сообщает паблик, планируется натянуть «Звёздное небо» из гирлянд между двумя микрорайона за 38,7 миллиона тенге.



А вот в Усть-Каменогорске готовы платить 7,1 миллиона тенге за промо в социальных сетях, включая 400 постов в Instagram.



Выбрать победителя администраторы паблика просят в комментариях под постом.