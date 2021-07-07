Перебои с электричеством в селе Бейнеу: Жильцы жалуются на поломку техники

Как говорят местные жители, ситуация с электричеством аналогична в целом селе.Из-за перебоев, по словам одного из жителей улицы Шагырлы, у него за раз вышли из строя холодильник, два кондиционера и два насоса. Бытовая техника ломается таким образом у многих.В настоящее время люди написали заявление и собирают подписи.Lada.kz продолжит следить за развитием событий.