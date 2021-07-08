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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:22

Просмотров: 1119

Штрафы, алименты, кредиты: Жители Мангистау не смогут выехать за рубеж из-за своих долгов

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, в каких случаях закрывают выезд из Казахстана за рубеж, и как проверить горожанам, что их нет в чёрном списке.

Иллюстрация к материалу
В пресс-службе департамента сообщили, что временный запрет на выезд за границу - это мера воздействия на казахстанцев, у которых есть задолженности по алиментам, налогам, коммунальным услугам, штрафам и другие долги.

- Ограничивают выезд за границу не только злостным неплательщикам. Бывает, что человек даже не догадывался, что у него долг - личный или по ИП. Он спланировал отпуск, купил билеты, спокойно зарегистрировался на рейс, сдал багаж, а потом на погранконтроле узнал, что числится в списке невыездных, - сообщили в департаменте государственных доходов региона.

В каких случаях накладывают ограничение на выезд и как избежать неприятных сюрпризов, рассказали в департаменте государственных доходов.

Кого точно не пустят за границу?

Так, в ближнее и дальнее зарубежье не выпустят должников по налогам, алиментам, штрафам, коммунальным услугам, кредитам, микрозаймам или если есть задолженности перед физическими лицами. Кроме того, ограничение на выезд или вылет возникнет, если есть задолженности по возмещению вреда, причинённого здоровью; по возмещению вреда в связи со смертью кормильца; по возмещению имущественного ущерба и (или) морального вреда, причинённых преступлением.

Отметим, что в этих случаях важно не наличие кредита или обязанности выплачивать алименты, а просроченная задолженность (при условии возбуждения исполнительного производства и соответствующего решения суда).

За какие суммы не выпустят из страны?

Запрет на возможность покинуть страну наступает при долге свыше 40 МРП, т.е. в текущем 2021 году это оставляет – 116 680 тенге.
Необходимо отметить, что запрет возможен только в том случае, если при наличии судебного решения об исполнении долга должник не выполнил его. Также присвоить статус «невыездной» могут, если есть долг с судебным решением о ежемесячной оплате, но в течение трёх месяцев не производились платежи.
Следует отметить, что судебные исполнители обязаны предупреждать должника о присуждении такого статуса заранее – за пять рабочих дней. Однако всё же следует проверять свой статус на случай наличия запрета из-за старых долгов или навязанных займов.

Как узнать, запрещён ли вам выезд за рубеж?

Перед тем, как планировать командировку, визит к родственникам или турпоездку, стоит поискать себя на сайте Министерства юстиции, где в автоматическом режиме ведётся реестр должников и временно ограниченных на выезд должников физических лиц, должностных лиц юридического лица.

Причём, если вы являетесь должником по исполнительным производствам, совсем недолго перейти в разряд злостных неплательщиков, которым выезд за рубеж запрещён. База должников обновляется регулярно - по мере поступления постановлений судебных органов.

Наряду с этим также можно проверить запрет на выезд в мобильном приложении органов государственных доходов «e-Salyq-Azamat». Данный сервис позволяет гражданам проверить себя путём просмотра реестра должников. Ссылка перенаправляет пользователя на автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства. Для входа в мобильное приложение для безопасности данных необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован на ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе).

Отметим, если вы не проверили себя в списке «невыездных» до того, как купили путёвку в турфирме, она не компенсирует вам затраты в случае, если вы не сможете покинуть страну.

Есть смысл проверить себя в списках, даже если у вас были задолженности, которые вы уже погасили. Информация в списке сохраняется до тех пор, пока судебный исполнитель не вынесет постановление о снятии ограничения и направлении соответствующего электронного извещения в погранслужбу.

Как выйти из реестра должников, которым ограничен выезд за рубеж?

Конечно, самый очевидный вариант - оплатить штрафы, пошлины, алименты, коммунальные услуги или долги, то есть то, что стало причиной для принятия подобной меры судебным исполнителем.

Временное ограничение на выезд будет отменено, как только прекратится исполнительное производство. Если исполнительное производство прекращается в соответствии со статьёй 47 закона, необходимо оплатить дополнительно проценты исполнительской санкции. Согласно статье 36 закона, после прекращения исполнительного производства в течение пяти календарных дней судебный исполнитель направляет в департамент по исполнению судебных актов и погранслужбу соответствующую информацию, которая является основанием для исключения должника из реестра.

Не стоит откладывать выплату долгов на самый последний момент. Лучше сделать это, минимум, за 10-15 дней до планируемой даты отъезда. Выплатив долги, надо не только иметь на руках подтверждающие документы (чеки), но и известить об этом судоисполнителя, наложившего запрет на вылет.

Конечно, есть и другой выход – можно попросить истца забрать заявление при прекращении исполнительного производства. Но это возможно обычно в экстренных случаях, к примеру, если за рубеж необходимо выехать на операцию. Если должник договорился с истцом, им надо обратиться в местный департамент по исполнению судебных актов.

Кто не попадёт в список должников, которым запрещён выезд за рубеж?

В «чёрном списке» вы не окажетесь, если:
- не участвовали и не участвуете в настоящий момент в судебном процессе;
- не имеете задолженности по налогам;
- не имеете задолженности по штрафам;
- не имеете и не имели ранее задолженности по алиментам.



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