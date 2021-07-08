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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:43

Просмотров: 2436

Жители Мангистау разделились на два лагеря: За и Против вакцинации

После выхода Постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан об обязательной вакцинации в социальных сетях жители Мангистауской области разделились на два лагеря: сторонники и противники вакцины.

Кадр видео
Ежедневно в Сети появляются видеообращения трудовых коллективов региона об отказе от принудительной вакцинации. В Форт-Шевченко прошёл митинг жителей против вакцинации. Также видеообращение против прививки записали сотрудники таких компании как: ТОО «МАЭК-Казатомпром», АО «Каражанбасмунай», работники Скорой и неотложной помощи в Жанаозене, активисты из Жанаозена, нефтяники из Жетыбая.

К акции протеста сегодня, 8 июля, присоединились работники детского сада Каракиянского района и сотрудники месторождения Каламкас.





В то же время в социальных сетях размещают видеообращения коммунальных служб города, которые выступают «За» вакцинацию.



В Министерстве юстиции рассказали о правовом основании обязательности вакцинации против COVID-19 и объяснили, почему норма не противоречит Конституции страны, передаёт Tengrinews.kz.

По данным ведомства, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний одним из санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных Кодексом о здоровье, являются профилактические прививки.

Граждане, не имеющие медицинских противопоказаний, постоянно находящиеся на территории Казахстана, обязаны получать прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний согласно пунктам 4 и 8 статьи 85 Кодекса. К их числу относится и профилактическая прививка против коронавируса в соответствии с постановлением правительства от 24 сентября 2020 года № 612.

- Таким образом, правовые основания для обязательности вакцинации против коронавируса для лиц, не имеющих медицинских противопоказаний, имеются, и это согласуется с конституционной нормой о том, что государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека (статья 31 Конституции). Гарантируя права и свободы человека и гражданина, Конституция не исключает возможности их ограничения, одновременно обозначая допустимые пределы такого ограничения. Права и свободы могут ограничиваться лишь в целях защиты прав и свобод человека и здоровья населения (пункт 1 статьи 39 Конституции), - указали в министерстве.



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Комментарии ( 18 )

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-2
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  • Cain_77
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  • kz1990
 diger (Посетители) Сегодня, 22:04
взрослый,
Вы же взрослый, не сравнивайте вакцины от оспы и других опасных заболеваний, что ставились разово на десятилетия, а то и на всю жизнь, с этой жижой, которая не может по существу своей, быть защитой на многие года, от данного типа вирусов, которые мутируют, как и грипп. Вся инфа в инете.
 
-1
  • OpOp
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  • Coffee
  • sake bakeevich
 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 21:34
Цитата: GOAT
пока не получишь антитела естественным путём

Антитела, полученные естественным путем, тоже со временем "улетучиваются".
И при всем риске вакцинации на самом деле непроверенными и "сырыми" вакцинами количество умерших от прививки, мне кажется, в тысячи раз меньше, чем от COVID
 
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 Username (Посетители) Сегодня, 21:31
Цитата: взрослый
Ярых противников максимум 10%.


А то я смотрю в очередях на вакцину все такие "весёлые" стоят...

Тут не только не желание колоть сырую вакцину и быть подопытных кроликом, ну и в том что нет доверия и нарушаются законные права граждан РК, сегодня принудительная вакцинация, а завтра что? - Принудительное изъятие почки или налог на воздух?

П.С. Ну значит прихожу я к врачу и спрашиваю, где можно задать анализы на наличие аллергии на компоненты вакцины спутника. А врачь мне - а нигде, нет в городе таких анализов и тестов crazy Спасибо сами играйте в такую рулетку, желания 0 быть подопытных кроликом.
 
-3
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 взрослый (Посетители) Сегодня, 21:29
Цитата: OpOp
Люди против ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вакцинации.


Вакцинации вообще добровольными не бывают. И небыли никогда. Это вынужденная мера. Оспа, туберкулез, полимелит, краснухи разные, гипатиты. Что, кто то хочет колоться? Никто не хочет. А надо.

Люди, будьте адекватны!
 
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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 21:29
Цитата: GOAT
иммунитет может не посчитать нужным вмешиваться в дела вакцины

Цитата: GOAT
ковиду, а если что то пойдёт не так и вакцина не сработает? А за следом иммунитет проигнорирует опасность, надеясь на вакцину?

Вы так пишете, что как будто иммунитет - это какая-то разумная сущность с собственной волей dada
 
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 OpOp (Посетители) Сегодня, 21:24
Что это за заголовок такой? Люди против ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вакцинации. Желающие могут хоть каждую неделю колоться.
 
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 взрослый (Посетители) Сегодня, 21:11
Вопрос с журналисту и редактору - Не слишком ли заголовки смахивают на почивший в бозе "СпидИнфо" ? Нефтяники против, работники МАЭК против, жители Мангистау против.. Я нефтяник, житель Мангистау и я не против вакцинации. Почему не таких статей в Ладе? Опять хвост пытается вилять собакой.
Оголтелое меншинство антипрививочников вбрасывает снятые на "нокию" вацапньюс, а один из центральных СМИ региона подхватывает. Этой мути в сети много. Что нибудь свое дайте. Например про то что 4 млн человек в Казахстане получили хотя бы первую часть прививки . И процесс продолжается. Ярых противников максимум 10%. Это по моему коллективу видно))). И их судьба предрешена. Кто то вообще знает- сколько прививок и от каких болезней граждане ОБЯЗАНЫ получить? и чем эта зараза отличается? Почему такой сыр бор? Хайпанутся хочется?

Люди, будьте адекватны!
 
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 GOAT (Посетители) Сегодня, 21:05
Цитата: Ingul
Кто окажется прав, к сожалению, многие не узнают.

Я так полагаю: Природа сама должна урегулировать кому жить, а кому нет, те кто переболел получил естественную защиту. Вакцина же не даёт таких возможностей, так как в себе не содержит сам вирус. И прийдётся каждый год прививаться пока не получишь антитела естественным путём, то есть пока не переболеешь.
Не факт, что вакцина не убьёт иммунитет в части короны, имея посторонние тела в организме, иммунитет может не посчитать нужным вмешиваться в дела вакцины, которая по идее должна противостоять ковиду, а если что то пойдёт не так и вакцина не сработает? А за следом иммунитет проигнорирует опасность, надеясь на вакцину? Что тогда? Тогда болезнь станет последней.
Всё это описано в научной литературе, которую так не любят у нас вспоминать. А все негативные последствия вакцины просто затираются и не упоминаются.
Вакцинироваться нельзя как минимум до 2023 года, пока не пройдут испытания. Никто не знает каковы будут последствия вакцинации.
 
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 Земляк (Посетители) Сегодня, 21:01
KazAzot-738, Хозяин барин! Вот этим Вас и берут. и идете вы у них на поводу вместо того что бы доказывать свою правоту и бороться с беззаконием.. Вы зомбированы что говорят то и делаете. Желаю выиграть квартиру! Разделили людей по привелегиям. На другое они не способны. богатые и бедные. уколотые и не ширнутые что будет потом? Работай хорошо а то через полгода за повторную вакцину придется отдать всю зарплату!
 
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 Username (Посетители) Сегодня, 20:54
Цитата: KazAzot-738
Зато очень много плюсов появилось


Какие плюсы?!?! ))) Если это у нас отобрали, а теперь за прививочку нам поощрение дают crazy
 
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