Жители Мангистау разделились на два лагеря: За и Против вакцинации

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Ежедневно в Сети появляются видеообращения трудовых коллективов региона об отказе от принудительной вакцинации. В Форт-Шевченко прошёл митинг жителей против вакцинации. Также видеообращение против прививки записали сотрудники таких компании как: ТОО «МАЭК-Казатомпром», АО «Каражанбасмунай», работники Скорой и неотложной помощи в Жанаозене, активисты из Жанаозена, нефтяники из Жетыбая.
К акции протеста сегодня, 8 июля, присоединились работники детского сада Каракиянского района и сотрудники месторождения Каламкас.
В то же время в социальных сетях размещают видеообращения коммунальных служб города, которые выступают «За» вакцинацию.
В Министерстве юстиции рассказали о правовом основании обязательности вакцинации против COVID-19 и объяснили, почему норма не противоречит Конституции страны, передаёт Tengrinews.kz.
По данным ведомства, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний одним из санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных Кодексом о здоровье, являются профилактические прививки.
Граждане, не имеющие медицинских противопоказаний, постоянно находящиеся на территории Казахстана, обязаны получать прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний согласно пунктам 4 и 8 статьи 85 Кодекса. К их числу относится и профилактическая прививка против коронавируса в соответствии с постановлением правительства от 24 сентября 2020 года № 612.
- Таким образом, правовые основания для обязательности вакцинации против коронавируса для лиц, не имеющих медицинских противопоказаний, имеются, и это согласуется с конституционной нормой о том, что государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека (статья 31 Конституции). Гарантируя права и свободы человека и гражданина, Конституция не исключает возможности их ограничения, одновременно обозначая допустимые пределы такого ограничения. Права и свободы могут ограничиваться лишь в целях защиты прав и свобод человека и здоровья населения (пункт 1 статьи 39 Конституции), - указали в министерстве.
К акции протеста сегодня, 8 июля, присоединились работники детского сада Каракиянского района и сотрудники месторождения Каламкас.
В то же время в социальных сетях размещают видеообращения коммунальных служб города, которые выступают «За» вакцинацию.
В Министерстве юстиции рассказали о правовом основании обязательности вакцинации против COVID-19 и объяснили, почему норма не противоречит Конституции страны, передаёт Tengrinews.kz.
По данным ведомства, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний одним из санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных Кодексом о здоровье, являются профилактические прививки.
Граждане, не имеющие медицинских противопоказаний, постоянно находящиеся на территории Казахстана, обязаны получать прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний согласно пунктам 4 и 8 статьи 85 Кодекса. К их числу относится и профилактическая прививка против коронавируса в соответствии с постановлением правительства от 24 сентября 2020 года № 612.
- Таким образом, правовые основания для обязательности вакцинации против коронавируса для лиц, не имеющих медицинских противопоказаний, имеются, и это согласуется с конституционной нормой о том, что государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека (статья 31 Конституции). Гарантируя права и свободы человека и гражданина, Конституция не исключает возможности их ограничения, одновременно обозначая допустимые пределы такого ограничения. Права и свободы могут ограничиваться лишь в целях защиты прав и свобод человека и здоровья населения (пункт 1 статьи 39 Конституции), - указали в министерстве.