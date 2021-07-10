«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 10 Июля
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.34 KZT
  • €1 = 508.9 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:02

Просмотров: 854

Деятель из Мангистау вошел в Национальный совет при Президенте

Уайс Ерсайынулы, общественный деятель из Мангистауской области, включен в состав Национального совета общественного доверия (НСОД). Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ерлан Карин, помощник Президента.

Фото со страницы Уайса Ерсайынулы в Instagram
В состав Национального совета вошли общественный деятель из Мангистауской области Уайс Ерсайынулы, политолог Бурихан Нурмухамедов, а также предприниматель и президент Международного благотворительного фонда «Аltyn Kyran» Исламбек Салжанов. Таким образом, состав НСОД расширился до 48 человек.

В рамках ротации состав совета покинул Ауыт Мукибек.

В настоящее время в рамках подготовки к шестому заседанию проводятся выездные мероприятия членов НСОД в регионах. Программа выездного заседания предполагает рабочие встречи членов НСОД с представителями общественных советов, гражданскими активистами, а также представителями местных исполнительных органов.

Для справки:
Уайс Ерсайынулы родился 25 января 1983 года в селе Тушыкудык Мангистауского района Мангистауской области.
По национальности – казах. По образованию – учитель географии и магистр казахского языка и литературы.

В 2003 – 2004 годы работал учителем средней школы Каратөбе.
В 2004 году работал ассистентом кафедры истории Актауского государственного университета им. Ш.Есенова.
В 2006 – 2007 годы работал торговым представителем.
В 2008 – 2012 годы работал специалистом в аппарате акима города Актау.
В 2012 – 2015 годы работал менеджером ЖК «Juma».
В 2016 – 2018 годы работал директором ТОО «Снабжение Опорное».
С 2019 года по настоящее время является советником председателя правления АО СЭЗ «Морской порт Актау».

Является депутатом 7 созыва. Член партии «Нур Отан». Член постоянной комиссии городского маслихата по социальным вопросам и вопросам законности и правопорядка.

Национальный совет общественного доверия является консультативно-совещательным органом при Президенте.

Основной целью деятельности Национального совета является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
zhanino (Посетители) Сегодня, 12:58
Действительно «деятель»
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Космос (Посетители) Сегодня, 12:40
bake,
Такие резюме я называю "позвоночный попрыгунчик" ;)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
bake (Посетители) Сегодня, 12:17
Довольно интересное резюме
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика