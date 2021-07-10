Деятель из Мангистау вошел в Национальный совет при Президенте

Фото со страницы Уайса Ерсайынулы в Instagram

В состав Национального совета вошли общественный деятель из Мангистауской области Уайс Ерсайынулы, политолог Бурихан Нурмухамедов, а также предприниматель и президент Международного благотворительного фонда «Аltyn Kyran» Исламбек Салжанов. Таким образом, состав НСОД расширился до 48 человек.



В рамках ротации состав совета покинул Ауыт Мукибек.



В настоящее время в рамках подготовки к шестому заседанию проводятся выездные мероприятия членов НСОД в регионах. Программа выездного заседания предполагает рабочие встречи членов НСОД с представителями общественных советов, гражданскими активистами, а также представителями местных исполнительных органов.



Для справки:

Уайс Ерсайынулы родился 25 января 1983 года в селе Тушыкудык Мангистауского района Мангистауской области.

По национальности – казах. По образованию – учитель географии и магистр казахского языка и литературы.



В 2003 – 2004 годы работал учителем средней школы Каратөбе.

В 2004 году работал ассистентом кафедры истории Актауского государственного университета им. Ш.Есенова.

В 2006 – 2007 годы работал торговым представителем.

В 2008 – 2012 годы работал специалистом в аппарате акима города Актау.

В 2012 – 2015 годы работал менеджером ЖК «Juma».

В 2016 – 2018 годы работал директором ТОО «Снабжение Опорное».

С 2019 года по настоящее время является советником председателя правления АО СЭЗ «Морской порт Актау».



Является депутатом 7 созыва. Член партии «Нур Отан». Член постоянной комиссии городского маслихата по социальным вопросам и вопросам законности и правопорядка.



Национальный совет общественного доверия является консультативно-совещательным органом при Президенте.



Основной целью деятельности Национального совета является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.