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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:48

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Видео с «похищением невесты» в Актау оказалось пранком - шутников наказала полиция

Видео с похищением девушки из Актау распространили в социальных сетях. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию. Об этом сообщает информационный портал Nur.kz.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
В социальных сетях распространяется видео похищения девушки, которую насильно привезли в дом жениха. На кадрах показано, что «невеста» против.



Как оказалось, в социальных сетях рассылали только отрывки ролика. Судя по кадрам, как сообщаетNur.kz, можно было предположить, что девушку действительно украли и насильно привезли в дом жениха, где ее встретили родственники. Видео обрывалось на моменте, когда похищенная в слезах умоляла не надевать на нее платок.

Однако это оказалось пранком. «Невеста» - блогер из Актау. Девушка сама позже опубликовала полную версию видео на своей станице в Instagram. Она отметила, что ее увезли в Жетыбай.

Не все пользователи Сети оценили розыгрыш. Многие посчитали, что парней нужно за подобное наказать.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что это был пранк.

- Почти все участники данного пранка, который вызвал большой шум, были доставлены в полицию, где у них были взяты объяснительные. Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную работу. Кроме того, у девушки и ее матери никаких претензий по этому поводу не имеется, и девушка утверждает, что они с ребятами давние друзья, - сказали в пресс-службе ведомства.

Однако в полиции региона отметили, что ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

- Это указано на видео. Также при проверке оказалось, что водитель не зарегистрирован в страховом полисе. В отношении водителя составлены административные протоколы по части 2 статьи 593 и части 2 статьи 230 КоАП РК. В отношении пассажиров составлены протоколы по статье 615 КоАП РК, - добавили в департаменте полиции области.



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