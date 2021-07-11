Жители Актау с августа смогут летать в Украину

Иллюстративное фото с сайта delo.ua
В августе этого года, как сообщает delo.ua, Украина планирует открыть еще один авиарейс с Казахстаном, в частности, с городом Актау.
- Упрощение логистики - это прекрасная возможность для Львовщины углубить свои экономические связи с Казахстаном, а также, учитывая зону свободной торговли в данном регионе, это еще один выход на китайский рынок, - заявили в отделе инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации.
На сегодняшний день единственное прямое авиасообщение между Казахстаном и Украиной - это рейс Киев - Алматы.
- Упрощение логистики - это прекрасная возможность для Львовщины углубить свои экономические связи с Казахстаном, а также, учитывая зону свободной торговли в данном регионе, это еще один выход на китайский рынок, - заявили в отделе инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации.
На сегодняшний день единственное прямое авиасообщение между Казахстаном и Украиной - это рейс Киев - Алматы.