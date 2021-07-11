Президент анонсировал спецсовещание по проблемам Мангистау

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После доклада акима Мангистауской области Серикбая Трумова на расширенном заседании правительства, как сообщает Tengrinews.kz, Президент задал ему несколько вопросов.
В частности, он отметил, что ситуация на нефтяных и нефтесервисных предприятиях области по-прежнему сложная.
Он спросил у главы Мангистау о причинах и мерах, которые принимаются акиматом для решения этой проблемы.
- Как известно, в прошлом году сложилась очень сложная ситуация, в основном в нефтегазовой отрасли. Падение цен на нефть в начале года связано с пандемией, ограничениями ОПЕК+. Из-за этого сократилась работа сервисных компаний. В связи с этим возникли проблемы. Сейчас мы совместно с «КазМунайГазом» разрабатываем комплексный план по решению этой проблемы. Цель - приравнять заработную плату у ключевых нефтяников с сервисными компаниями к одному проекту. Потому что выполняют ту же работу, но тариф в частных компаниях ниже. Чуть выше тарифы предприятий, принадлежащих «КазМунайГазу». Поэтому мы сейчас разрабатываем комплекс мероприятий и план, работаем над тем, чтобы поднять этот вопрос перед правительством. У нас есть специальная трехсторонняя комиссия. Возникающие вопросы рассматриваются комиссией совместно с другими правоохранительными органами. Проблемы, возникающие в компаниях нефтяной отрасли, в основном связаны с заработной платой, - ответил Трумов.
Президент заявил, что в Мангистауской области немало нерешенных проблем.
- Тем не менее потенциал Мангистауской области огромен. Транспортная логистика, туризм, специальная экономическая зона есть. В ближайшее время совместно с правительством, «КазМунайГазом» и другими компаниями мы проведем специальное совещание по проблемным вопросам в регионе, - добавил глава государства.
В частности, он отметил, что ситуация на нефтяных и нефтесервисных предприятиях области по-прежнему сложная.
Он спросил у главы Мангистау о причинах и мерах, которые принимаются акиматом для решения этой проблемы.
- Как известно, в прошлом году сложилась очень сложная ситуация, в основном в нефтегазовой отрасли. Падение цен на нефть в начале года связано с пандемией, ограничениями ОПЕК+. Из-за этого сократилась работа сервисных компаний. В связи с этим возникли проблемы. Сейчас мы совместно с «КазМунайГазом» разрабатываем комплексный план по решению этой проблемы. Цель - приравнять заработную плату у ключевых нефтяников с сервисными компаниями к одному проекту. Потому что выполняют ту же работу, но тариф в частных компаниях ниже. Чуть выше тарифы предприятий, принадлежащих «КазМунайГазу». Поэтому мы сейчас разрабатываем комплекс мероприятий и план, работаем над тем, чтобы поднять этот вопрос перед правительством. У нас есть специальная трехсторонняя комиссия. Возникающие вопросы рассматриваются комиссией совместно с другими правоохранительными органами. Проблемы, возникающие в компаниях нефтяной отрасли, в основном связаны с заработной платой, - ответил Трумов.
Президент заявил, что в Мангистауской области немало нерешенных проблем.
- Тем не менее потенциал Мангистауской области огромен. Транспортная логистика, туризм, специальная экономическая зона есть. В ближайшее время совместно с правительством, «КазМунайГазом» и другими компаниями мы проведем специальное совещание по проблемным вопросам в регионе, - добавил глава государства.