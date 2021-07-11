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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:41

Просмотров: 2475

Президент анонсировал спецсовещание по проблемам Мангистау

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время состоится совещание по проблемным вопросам Мангистауской области. Об этом сообщается на информационном портале Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz
После доклада акима Мангистауской области Серикбая Трумова на расширенном заседании правительства, как сообщает Tengrinews.kz, Президент задал ему несколько вопросов.

В частности, он отметил, что ситуация на нефтяных и нефтесервисных предприятиях области по-прежнему сложная.

Он спросил у главы Мангистау о причинах и мерах, которые принимаются акиматом для решения этой проблемы.

- Как известно, в прошлом году сложилась очень сложная ситуация, в основном в нефтегазовой отрасли. Падение цен на нефть в начале года связано с пандемией, ограничениями ОПЕК+. Из-за этого сократилась работа сервисных компаний. В связи с этим возникли проблемы. Сейчас мы совместно с «КазМунайГазом» разрабатываем комплексный план по решению этой проблемы. Цель - приравнять заработную плату у ключевых нефтяников с сервисными компаниями к одному проекту. Потому что выполняют ту же работу, но тариф в частных компаниях ниже. Чуть выше тарифы предприятий, принадлежащих «КазМунайГазу». Поэтому мы сейчас разрабатываем комплекс мероприятий и план, работаем над тем, чтобы поднять этот вопрос перед правительством. У нас есть специальная трехсторонняя комиссия. Возникающие вопросы рассматриваются комиссией совместно с другими правоохранительными органами. Проблемы, возникающие в компаниях нефтяной отрасли, в основном связаны с заработной платой, - ответил Трумов.

Президент заявил, что в Мангистауской области немало нерешенных проблем.

- Тем не менее потенциал Мангистауской области огромен. Транспортная логистика, туризм, специальная экономическая зона есть. В ближайшее время совместно с правительством, «КазМунайГазом» и другими компаниями мы проведем специальное совещание по проблемным вопросам в регионе, - добавил глава государства.



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Комментарии ( 6 )

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 Космос (Посетители) Сегодня, 12:58
По всем признакам, Трумова должны снять...
 
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 Businessman (Посетители) Сегодня, 12:46
Самая главная проблема Мангистау - малограмотные руководители, особенно в областном акимате. И конечно тотальная коррупция во всех госорганах.
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 12:23
Других проблем нету что ли?
Вода, электроэнергия, переодические непонятные схемы с газом, озеленение и полив. Срач на набережной 14-15 мкр. Разбитые перила или заборчики там же. Отсутствие туалетов там же.
Потихоньку возвращаются барыги, прокаты, паравозик стоит уже, тир поставили, прокат велосипедов со стороны 14 мкр. Бардак возвращается.
Аллея от акимата до Астаны, почему не приведёт в божеский вид, спилить сухие ветки, поливать раз в неделю хотя бы, дорожки привести в порядок, освещение хорошее установить, лавочек и урн побольше, хорошая же аллея. А то не видит акимат что творится под носом или за спиной.
Нужен человек который бы болел за свой город, нужен человек который родился и вырос в Актау, не из близ лежачих поселений. Или хотя бы выходил и пешком ходил и своими глазами видел.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:32
Целый ряд проблем стоят, ждут пинка коленом в зад. uhmylka
 
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 None None (Посетители) Сегодня, 10:10
Какая вода, тут проблема по серьёзней. Нефть не идёт.
 
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 10:01
Воду дадут?
 
 

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