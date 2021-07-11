COVID-19 подтвердился у 117 человек в Мангистау

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По состоянию на 11 июля у нас в регионе выявили 117 заболевших коронавирусом, также зафиксировано три факта выздоровления.
Лидером по числу заражений за сутки является Нур-Султан, там зафиксировано 914 заражённых. На втором месте Алматы - 620 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 449 человек.
С начала пандемии в области зарегистрировано 9426 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 7154 человека.
Напомним, Мангистауская область перешла из «жёлтой» в «красную» зону.
Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области.
Лидером по числу заражений за сутки является Нур-Султан, там зафиксировано 914 заражённых. На втором месте Алматы - 620 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 449 человек.
С начала пандемии в области зарегистрировано 9426 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 7154 человека.
Напомним, Мангистауская область перешла из «жёлтой» в «красную» зону.
Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области.
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