Полицейские помогли водителю в Актау

- А все говорят, что полицейские плохие. Молодцы, помогают. Побольше бы таких благородных поступков, - говорит автор видео.

При патрулировании экипажем «Сункар-6» 10 июля старшие лейтенанты полиции Бекзат Асанбеков и Джанат Ялгашов увидели, что у водителя Lada Granta заглохла машина.Они обратились к нему и предложили свою помощь.Водитель сообщил, что ему нужно отбуксировать автомобиль на край дороги.Стражи порядка принялись вместе с водителем толкать машину.