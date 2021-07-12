Водители считают неразумной установку одного из светофоров в Актау

- Зачем заниматься растратой государственного бюджета. Ещё не один установили, а целых два. В дальнейшем, может, там и будет дорога, наверное, но на данный момент там тупик, - задался вопросом водитель Самат.

По словам водителей, между 17 и 18 микрорайонами установили отдельно светофор для участников транспортного движения и отдельно для пешеходов. При этом пешеходного перехода на месте нет, а светофоры работают.Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы городского акимата.