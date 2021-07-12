Новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта rbc.ru
За прошедшие сутки в Мангистауской области зарегистрировали 126 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает сайт coronavirus2020.kz, со вчерашнего дня в регионе выздоровели 16 человек.
С начала пандемии на сегодня, 12 июля, в Мангистау зафиксировали 9 552 случая заболевания.
Как сообщает сайт coronavirus2020.kz, со вчерашнего дня в регионе выздоровели 16 человек.
С начала пандемии на сегодня, 12 июля, в Мангистау зафиксировали 9 552 случая заболевания.