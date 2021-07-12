Продлили ремонт на дороге от Актау до аэропорта

Иллюстрация предоставлена пресс-службой акима Актау

Ремонтные работы на дороге от Актау до аэропорта завершатся 22 июля. Как сообщили в пресс-службе акима, задержка произошла из-за непредвиденных работ.- Ранее сообщалось, что с 18:00 часов 5 мая 2021 года в связи с ремонтом будет временно закрыта автомобильная дорога по маршруту «Актау-аэропорт» сроком на два месяца. Однако из-за появления непредвиденных работ ремонт завершится 22 июля. В качестве альтернативной дороги рекомендуем воспользоваться дорогой «Сайын Шапагатов – аэропорт» через дорогу «Актау – Форт-Шевченко», - сообщили в пресс-службе.Представители акимата принесли извинения за доставленные неудобства.