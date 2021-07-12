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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 1336

На выборы сельских акимов в Мангистау прошёл 25-летний кандидат

В Мангистауской области завершилось выдвижение кандидатов в сельские акимы. Самому молодому из них – 25 лет. Об этом сообщает международное информационное агентство «Казинформ».

Иллюстративное фото из открытых источников
На выборы сельских акимов Мангистауской области предоставили документы 39 кандидатов. Из них документы 34 кандидатов соответствуют законодательству, как сообщил МИА «Казинформ» Исахан Сагынбаев, заместитель председателя региональной избирательной комиссии.

- Среди 39 подавших документы кандидатов один кандидат - женщина. Средний возраст кандидатов – 38 лет, самому молодому из них 25 лет, самому старшему – 60 лет. 13 кандидатов проживают в сельском округе, где пройдут выборы. 20 выдвиженцев живут в районе, где пройдут выборы. Шесть кандидатов проживают в других районах, - отметил Исахан Сагынбаев.

В акимы выдвинули всех 39 кандидатов. Из них 17 баллотировались от политических партий, 22 – самовыдвиженцы. Средняя конкуренция – четыре человека на место.

По 10 округам своих кандидатов выдвинули политические партии:

- Nur Otan - восемь кандидатов;
- «Ак жол» - два кандидата;
- «Адал» - три кандидата;
- Народная партия Казахстана – три кандидата;
- Общенациональная социально-демократическая партия – один кандидат.

Выборы сельских акимов состоятся 25 июля.



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