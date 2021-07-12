На выборы сельских акимов в Мангистау прошёл 25-летний кандидат

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На выборы сельских акимов Мангистауской области предоставили документы 39 кандидатов. Из них документы 34 кандидатов соответствуют законодательству, как сообщил МИА «Казинформ» Исахан Сагынбаев, заместитель председателя региональной избирательной комиссии.



- Среди 39 подавших документы кандидатов один кандидат - женщина. Средний возраст кандидатов – 38 лет, самому молодому из них 25 лет, самому старшему – 60 лет. 13 кандидатов проживают в сельском округе, где пройдут выборы. 20 выдвиженцев живут в районе, где пройдут выборы. Шесть кандидатов проживают в других районах, - отметил Исахан Сагынбаев.



В акимы выдвинули всех 39 кандидатов. Из них 17 баллотировались от политических партий, 22 – самовыдвиженцы. Средняя конкуренция – четыре человека на место.



По 10 округам своих кандидатов выдвинули политические партии:



- Nur Otan - восемь кандидатов;

- «Ак жол» - два кандидата;

- «Адал» - три кандидата;

- Народная партия Казахстана – три кандидата;

- Общенациональная социально-демократическая партия – один кандидат.



Выборы сельских акимов состоятся 25 июля.