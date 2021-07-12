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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:16

Просмотров: 8

Мангистаусцам рассказали о правилах путешествий во время пандемии

Жителям Мангистау рассказали, какие страны они могут посещать во время пандемии и что могут перевозить через границы. Информацию предоставили в департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В департаменте государственных доходов Мангистауской области жителям региона напомнили о правилах путешествий за границу в условиях пандемии.

- Власти некоторых туристических стран уже начали вводить ограничения. Введены строгие правила в отелях: социальная дистанция, ношение масок, сдача тестов. Всё это, безусловно, правильно. В выходные рестораны и кафе могут работать лишь до 4 часов дня, продуктовые магазины – до 7 вечера. А некоторые страны открыты для туристов из списка «зелёных стран». Въезжающие обязаны предоставлять отрицательный ПЦР или паспорт вакцинации. В списке государств, ожидающих туристов из Казахстана, по-прежнему Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Черногория, Грузия и Турция, - сообщили в департаменте.

В ведомстве сообщили, что поскольку Казахстан входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на территории государства действуют те же правила провоза товаров через границу, что и в других странах Таможенного союза.

- В настоящее время на таможенную территорию ЕАЭС физические лица могут беспошлинно ввозить не более трёх литров алкоголя и не более 250 граммов табака, 50 сигар или 200 сигарет на одного совершеннолетнего человека. Если цена и вес ввозимых товаров превысит установленные пороги, то владельцу придётся заплатить пошлину в размере 30 процентов от стоимости товара. В случае, если товары личного пользования ввозятся на территорию ЕАЭС морским или наземным транспортом, то беспошлинный порог ввоза для них составляет 500 евро, а общий вес таких товаров не должен превышать 25 килограммов, - уточнили в департаменте.

Туристы или гости страны могут провозить с собой необходимые вещи для индивидуального пользования. Однако их количество не должно превышать соответствующих норм:

- продукты питания – не более 10 килограммов на человека;
- одежда и обувь – не более одного предмета одного наименования, фасона и размера. Речь идёт о дорогой верхней одежде из кожи и меха;
- ювелирные изделия – 5 вещей;
- велосипед – 1 штука на человека;
- детская коляска – 1 штука на человека;
- мобильный телефон - 2 единицы на человека;
- планшет – 2 единицы на человека;
- ноутбук, нэтбук - 1 единица на человека.

В Казахстан запрещено ввозить любые виды оружия и боеприпасов, наркотики и медикаменты, их содержащие, материалы, в которых содержится пропаганда войны, терроризма, расизма, насилия, материалы порнографического характера, почву и грунт, в том числе растения с почвой, болезни и вредители растений, а также подкарантинную продукцию и продукцию, зараженную карантинными организмами. В случае, если в багаже пассажира обнаружат запрещённые товары, их изымают, а нарушителя ожидает административная или уголовная ответственность.

- Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить или вывозить наличную иностранную и национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США или примерно 4,2 миллиона тенге. Всё прочее подлежит обязательному таможенному декларированию, кроме случаев, когда перевозка осуществляется в пределах ЕАЭС. При перемещении суммы свыше 100 тысяч долларов одним физическим лицом необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение средств – документы от кредитных организаций или бумаги, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, таких как наследование и дарение, - сообщили в ведомстве.

Чтобы задекларировать денежную сумму, нужно в письменной форме подать таможенную декларацию с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.

- За несоблюдение порядка перемещения денежных средств предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Преимуществом международных платёжных карточек является отсутствие необходимости их декларирования при наличии на карточке любой суммы. При этом в разных странах существуют свои правила ввоза валюты, с которыми необходимо ознакомиться заблаговременно, для исключения проблем с законодательством иностранного государства, - добавили в ДВД по Мангистау.



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