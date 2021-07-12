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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:15

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Акимат Мангистау: В четыре раза возросло количество привитых людей в день

Темпы вакцинации против COVID-19 в Мангистау растут. С начала года в области вакцинировались около 80 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе акима региона.

Иллюстративное фото с сайта sputnikvaccine.com
В Мангистауской области в день прививают в четыре раза больше людей, чем раньше. В пресс-службе акима региона сообщили, что за последние две недели вакцинировались 20 тысяч человек, тогда как за пять месяцев с начала вакцинации прививку сделали 60 тысяч человек.

- Если на начальном этапе вакцинации в Актауской городской поликлинике №1 был лишь один прививочный кабинет, то сегодня там функционирует три пункта. Хорошие темпы вакцинации наблюдаются в поликлинике «Нейрон», - добавили в пресс-службе.

Представители акимата добавили, что растёт количество коллективных заявок на вакцинацию, а жители Мангистау сами приглашают земляков прививаться.

- Для проведения вакцинации населения аттестовано и подготовлено 547 медицинских работников. Всего в область поставлено 221 250 доз вакцины: российская Sputnik V: 96 150 доз I компонента и 66 600 доз II компонента; QazVac – 7 000 доз; «Хаят» – 31 500 доз, «Коронавак» - 20 000. В итоге I компонентом уже привито 78 135 человек, II компонентом – 40 631 человек, - сообщили в пресс-службе.

По данным акимата Мангистау, в регионе функционируют 14 передвижных бригад и 38 прививочных кабинетов для вакцинации: в Актау – 17, в Жанаозене – 6, в Бейнеуском районе - 4, в Каракиянском районе - 2, в Мангистауском районе - 1, в Мунайлинском районе - 3, в Тупкараганском районе – 5. По области есть 25 морозильных камер и 15 термоконтейнеров для хранения вакцин.

- С начала пандемии COVID-19 в области заразился 9 551 человек, из них 5 851 заболел с января текущего года. На сегодняшний день вылечились 7 795 человек или 81,6 процента инфицированных. К сожалению, число погибших от вируса достигло 142 человек, 65 умерли с начала года, - сообщили в пресс-службе.

По словам представителей акимата, все объекты здравоохранения работают в штатном режиме. В настоящее время населению оказывают услуги 10 стационаров на 630 инфекционных и 60 реанимационных коек. В данных стационарах на лечении находятся 377 человек, общая коечная наполняемость составляет 60 процентов, на реанимационных койках - 35 человек или 58,3 процента от общего количества мест. С 5 по 12 июля выздоровели 355 человек.

- В учреждениях первичной медико-санитарной помощи имеется 95 мобильных бригад, 53 бригады скорой помощи. Автопарк скорой помощи в области обновлен полностью. Медицинские организации обеспечены необходимым оборудованием в полном объёме, - заключили в акимате.



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