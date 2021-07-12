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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 19:14

Просмотров: 5222

В Мангистау усиливают ограничительные меры в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в «красной» зоне. В Мангистауской области будут введены дополнительные ограничения. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в «красной» зоне, передаёт Tengrinews.kz.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил приостановить:

- междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq;
- деятельность закрытых пляжей и аквапарков.

Также постановил в выходные и праздничные дни запретить деятельность:


- общественного транспорта;
- объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте Ashyq;
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте Ashyq;
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте Ashyq;
- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте Ashyq, открытых рынков, ярмарок;
- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочные залы), за исключением участвующих в проекте Ashyq;
- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития;
- фудкортов, за исключением участвующих в проекте Ashyq.

В будние дни поручено ограничить деятельность:


- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, SPA-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq до 20:00;
- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте Ashyq до 18:00;
- объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте Ashyq до 20:00, не участвующих в проекте Ashyq - до 18:00.

В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Напомним, на сегодня в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.



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Комментарии ( 11 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 23:21
Андpей,
какие то агресивные ,нападки словестные аж слюни через монитор долетают lol
 
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  • 618965450
  • ABCD
  • GuF
  • spamregg
 Андpей (Посетители) Сегодня, 22:43
Что то стали поднодаедать эти истерики. Ну привились вы, чего так истерить то поповоду непривитых, вы же защищены. Ну сдохним мы по вашим словам, вам же лучше, больше кислороду. Посмотришь со стороны, такое чувство что реально какой то озверин в этих вакцинах.
 
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618965450 (Посетители) Сегодня, 21:49
Eduard666,
666 за вакцинацию всем, хм.... не удивительно... смешно
 
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  • OpOp
  • diger
  • spamregg
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 21:44
Как же устали от этой заразы, когда перестанут об этом писать то, когда начнется прежняя жизнь...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • 618965450
  • diger
  • kz1990
  • Андpей
  • Pinochet
  • GuF
 OpOp (Посетители) Сегодня, 21:43
Eduard666,
что будет хуже? Непривитые помрут от голода, а не от коронавируса? Вас, что ли слушать? Или чиновников, которые к медицине не имеют отношения? Привейтесь и спите спокойно. Можете уколоться по разу за каждого отказника, чтоб вам надежнее было. А вообще, это что за кадр тут оскорбялет людей?
 
-3
  • montgomery
  • Космос
  • Expert
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  • OpOp
  • 618965450
  • Сухов.
  • kz1990
  • Андpей
  • Pinochet
  • spamregg
 diger (Посетители) Сегодня, 21:35
Год прошёл,мозг также в зачаточном состоянии у многих. Тут в семьях, одни болеют, другие нет, находясь вместе в доме без масок, и ашигов... Ответов нет, почему... Запретами хотят что то изменить, пока все по "человечески" не переболеют, так и будет. Скажите спасибо вакцинированным разносчикам...

Eduard666,По себе не судите.
 
-9
  • OpOp
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  • Tankushka
  • diger
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  • n92
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  • Андpей
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  • montgomery
  • Мимоза
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  • Сухов.
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  • Альфарий
  • chrome
  • Neo_85
  • Expert
 Eduard666 (Посетители) Сегодня, 21:04
Отказывайтесь, ДЕБИЛЫ дальше от прививок - и будет ещё хуже! Слушайте всяких "докторов наук", "профессоров" "от медицины" и прочую шваль в соцсетях, Ютубе и прочих "очень проверенных и надёжных источниках". И будет Вам"счастье" (под аппаратом ИВЛ, а потом, возможно, на кладбище!) ИМХО! angry
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  • rastolkuy
 OpOp (Посетители) Сегодня, 20:57
Абвгд,
вы хотите, чтоб опять обрызгивали?
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:45
В прошлом году ходили военные и что то там обрызгивали, детские площадки, набережную, какие то дома.
А сейчас что? Дезинфекция закончилась? Не помогает?
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 19:33
Маразм крепчал
Вам же, де»»»», сам президент уже сказал - ваши локдауны НЕ работают!
Вы че такие тупые то?
Вирусу плевать на ваши графики, расписания и ашыки
 
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