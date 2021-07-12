В Мангистау усиливают ограничительные меры в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией

Также постановил в выходные и праздничные дни запретить деятельность:

В будние дни поручено ограничить деятельность:

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в «красной» зоне, передаёт Tengrinews.kz.- междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq;- деятельность закрытых пляжей и аквапарков.- общественного транспорта;- объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте Ashyq;- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте Ashyq;- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте Ashyq;- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте Ashyq, открытых рынков, ярмарок;- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочные залы), за исключением участвующих в проекте Ashyq;- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития;- фудкортов, за исключением участвующих в проекте Ashyq.- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, SPA-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq до 20:00;- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте Ashyq до 18:00;- объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте Ashyq до 20:00, не участвующих в проекте Ashyq - до 18:00.В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинации населения от коронавирусной инфекции.Напомним, на сегодня в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская,и Павлодарская области.