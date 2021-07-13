Глава Мангистауской области занял последнее место в рейтинге акимов регионов

Фото из архива Lada.kz
По данным exclusive.kz, ОФ «ЦСПИ «Стратегия» подвёл итоги очередного экспертного опроса по оценке эффективности деятельности акимов регионов Казахстана за первое полугодие 2021 года.
Согласно результатам, эксперты оценили работу акимов на среднем и выше среднего уровне, но ни один из руководителей регионов страны не смог перешагнуть оценку выше пяти баллов (по семибалльной шкале).
Так, по итогам опроса в тройке лидеров оказались: аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, аким Западно-Казахстанской области Гани Искалиев и на третью позицию в рейтинге выдвинулся аким Карагандинской области Женис Касымбек. Аким Мангистауской области Серикбай Трумов разместился на последней позиции (всего их 17).
Для справки:
Работа акимов областей и городов республиканского значения оценивается по 5-и критериям: удовлетворённость населения работой акима, управление экономической и внутриполитической ситуацией в регионе (в т.ч. балансирование региональных кланов), информационная открытость (в т.ч. в социальных сетях) и перспективность акима как политика. Оценка производится по 7-балльной шкале, где 1 – отсутствие характеристики, а 7 – наивысший показатель характеристики.
Согласно результатам, эксперты оценили работу акимов на среднем и выше среднего уровне, но ни один из руководителей регионов страны не смог перешагнуть оценку выше пяти баллов (по семибалльной шкале).
Так, по итогам опроса в тройке лидеров оказались: аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, аким Западно-Казахстанской области Гани Искалиев и на третью позицию в рейтинге выдвинулся аким Карагандинской области Женис Касымбек. Аким Мангистауской области Серикбай Трумов разместился на последней позиции (всего их 17).
Для справки:
Работа акимов областей и городов республиканского значения оценивается по 5-и критериям: удовлетворённость населения работой акима, управление экономической и внутриполитической ситуацией в регионе (в т.ч. балансирование региональных кланов), информационная открытость (в т.ч. в социальных сетях) и перспективность акима как политика. Оценка производится по 7-балльной шкале, где 1 – отсутствие характеристики, а 7 – наивысший показатель характеристики.