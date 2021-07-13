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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:28

Просмотров: 2507

Глава Мангистауской области занял последнее место в рейтинге акимов регионов

В рейтинге эффективности казахстанских акимов аким Мангистауской области разместился на последнем 17 месте. Самую высокую оценку деятельности со стороны экспертов получили акимы Туркестанской и Западно-Казахстанской областей. Исследование деятельности глав регионов провёл ОФ «ЦСПИ «Стратегия», передаёт exclusive.kz.

Фото из архива Lada.kz
По данным exclusive.kz, ОФ «ЦСПИ «Стратегия» подвёл итоги очередного экспертного опроса по оценке эффективности деятельности акимов регионов Казахстана за первое полугодие 2021 года.

Согласно результатам, эксперты оценили работу акимов на среднем и выше среднего уровне, но ни один из руководителей регионов страны не смог перешагнуть оценку выше пяти баллов (по семибалльной шкале).

Так, по итогам опроса в тройке лидеров оказались: аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, аким Западно-Казахстанской области Гани Искалиев и на третью позицию в рейтинге выдвинулся аким Карагандинской области Женис Касымбек. Аким Мангистауской области Серикбай Трумов разместился на последней позиции (всего их 17).

Для справки:
Работа акимов областей и городов республиканского значения оценивается по 5-и критериям: удовлетворённость населения работой акима, управление экономической и внутриполитической ситуацией в регионе (в т.ч. балансирование региональных кланов), информационная открытость (в т.ч. в социальных сетях) и перспективность акима как политика. Оценка производится по 7-балльной шкале, где 1 – отсутствие характеристики, а 7 – наивысший показатель характеристики.



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Комментарии ( 14 )

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tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 14:18
Фактор и Я,
О чем вы? Каких указаний? Он даже этого не делает. Я, грешым делом,думала,что с ним что-то случилось и его уже нет,но от нас это скрываю. Пока вдруг он неожиданно не засветилсч на страницах сми вручая нанраду спортсмену. Вы обратите внимание: в последее время городом и областью руководят кто угодно ,только не акимы. Мы получае постановления от любых руководящих лиц,только не от акимов. Поэтому городом и областью руководят кто угодно-только не они. Поэтому и полуается как в той басне про лебедя,рака и щуку. Только в нашем случае каждый старается оттащить тот воз поближе к своей кормушке. Оттуда хаос,преступная залатность по всем вопросам и полная анархия в регионе.
 
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  • Кинст
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:49
... У нас увы нынешний аким не дотягивает даже до ранга городского акима... не говоря уже об областном... Если он даже элементарно не может спросить и не спрашивает со своих же подчинённых о выполнении своих же постановлений, указаний и поручений... Только ещё больше развели местной бюрократий и раздули штаты бездарных чиновников.. Если даже местный архитектор так просто по наглому сваливает после всего того, что он уже успел наворотить и наворовать при его же попустительстве все уже старые обжитые микрорайоны снова уплотнили за счёт строительства и посадкой на старые
перегруженные тепловодокоммуникации новых уродливых и безликих коробок очередных бизнес центров и жилых массивов ведь старый центр на много лучше и быстро окупаем, чем на окраинах городаи им не важно, что навсегда утрачивается и теряется та гармония из старых зданий которая создавала целостный ансамбль, гармонию и уют. Ведь старую проверенную советскую школу градостроительства ещё никто не отменял и так как сейчас горе коммерсанты уродуют старый центр города своими безликими коробками и все это при молчаливом согласии, попустительстве и не компитентности самого нынешнего акима по типу... После нас хоть потоп... Ещё не один руководитель так изощренно не издевался над областным центром как это происходит сейчас...
 
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  • tarnavsk70
  • Кинст
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:41
Судя по вечному бардаку с застройкой набережной, поливом, озеленением, Альянсэнерго..., коррупцией, постоянным ростом цен и т.д. Всё перечислять нет желания. То всё правильно - последнее место
 
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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 13:25
Самый фотогеничный,йз всех акимов -это факт!

А плохой,хороший -работа такая.

i
 
-2
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  • rastolkuy
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касым (Посетители) Сегодня, 12:47
У нынешнего акима отсутствует академической образование в классическом его понимания например он
1. Не учился очно
2. Не жил в общежитий (в общаге приобреьаешь много друзей с различным интелектом)
3. Не посещал лекции учёных
4. Писать конспекты, рефераты защита диплома и гос экзамены.
5. Работать с литературой по специальности в библиотеке.
6. Посещать научные кружки
7. И тд и тп всего этого у него не было и как видно результат на лицо невооружённым глазом

Одно из больших проблем региона это аким области
 
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 касым (Посетители) Сегодня, 12:33
Я и раньше писал что Трумов его уровень потолок районыый аким и точка.

Это показатель работы всей администраций области. Команда Трумова заняла в рейтинге последнее место.
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 12:21
Региону донору в акимы аутсайдера, очень умно.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:12
Orion,
Например ваш родственник, да?
 
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 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 12:08
Самый бездарный аким!
Не помню чем отметился его достижения в качестве главы региона?
Всю зелень угробил отдав тендер обществам инвалидов.
А да, он же тратуары сделал на границах микрорайонов, шириной в 1 метр.
 
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 11:36
Не оправдывает надежды населения! Но при этом они любят говорить о патриотизме,любви к родине! Вот он наглядный пример нелюбви к своей Родине! Аким ты же местный,за что ты так со своей Родиной!
 
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