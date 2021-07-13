Жители Мангистау: В селе Атамекен месяц не вывозят мусор

Коллаж из фото с места событий. Фото предоставлены жителями Атамекена

В редакцию Lada.kz обратились жильцы села Атамекен, по словам которых, в населённом пункте в течение месяца не вывозят мусор.



- Раньше у нас собирали мусор, вывозили его на двух дохлых ЗИЛах, которые постоянно ломались. Но вот уже месяц никто ничего не забирает, этот мусор лежит и воняет, - рассказал Ербол, житель села.



По его словам, они обращались к властям посёлка с просьбой исправить ситуацию, но там жильцам ответили отказом.



- Они говорят, машин нет, вывозить не на чем. Как так, неужели на всё село нет хотя бы одной грузовой машины? Нам этим мусором дышать теперь, нельзя так с людьми обращаться, мы налоги платим, - добавил Ербол.