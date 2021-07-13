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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:37

Просмотров: 732

Жители Мангистау: В селе Атамекен месяц не вывозят мусор

Жители села Атамекен в Мангистауской области пожаловались на то, что у них уже месяц не вывозят мусор, оправдывая это поломкой грузовых автомобилей.

Коллаж из фото с места событий. Фото предоставлены жителями Атамекена
В редакцию Lada.kz обратились жильцы села Атамекен, по словам которых, в населённом пункте в течение месяца не вывозят мусор.

- Раньше у нас собирали мусор, вывозили его на двух дохлых ЗИЛах, которые постоянно ломались. Но вот уже месяц никто ничего не забирает, этот мусор лежит и воняет, - рассказал Ербол, житель села.

По его словам, они обращались к властям посёлка с просьбой исправить ситуацию, но там жильцам ответили отказом.

- Они говорят, машин нет, вывозить не на чем. Как так, неужели на всё село нет хотя бы одной грузовой машины? Нам этим мусором дышать теперь, нельзя так с людьми обращаться, мы налоги платим, - добавил Ербол.



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Комментарии ( 2 )

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СаМ (Посетители) Сегодня, 13:45
В этом посёлке нет нормальных мусорных ящиков, потому вывозят мусор на двух старых самасвалах. Мусора вручную кладут в мешки, а их грузят в машинуи это в 21 веке. Позор!
 
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  • касым
  • Ну Ну
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:16
Надо включить это село в туристический маршрут.
Может тогда властям станет стыдно за свою беспомощность.
Мусор, особенно летом, это не только не красиво, это еще и рассадник болезней.
Экологи должны оштрафовать эту власть и тогда они быстро найдут машины для вывозки мусора.
 
 

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