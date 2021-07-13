Видео с лежащими в Актау на дороге подростками появилось в Сети

Видео с лежащими на дороге девочками-подростками появилось в Сети вчера, 12 июля.— Я вчера спокойно еду и вдруг вижу, как эти девочки лежат на пешеходном переходе. Я им посигналила, и только тогда они убежали, — сообщила автор видеоролика.Она предупредила автомобилистов Актау и возмутилась поведением подростков.По данному факту сотрудники полиции устанавливают личности данных девушек.Если они являются несовершеннолетними, то сотрудниками ювенальной полиции будет собран материал и направлен в отдел по защите прав несовершеннолетних при акимате. Если совершеннолетние, то предусматривается административный штраф.